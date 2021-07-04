Üye Girişi
Galatasaray, kendi Emre Belözoğlu'sunu buldu: Arda Turan - Son Dakika

Galatasaray, kendi Emre Belözoğlu'sunu buldu: Arda Turan

04.07.2021 12:10

Galatasaray'la 1+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya varan Arda Turan'a bir başka görev daha veriliyor. Kaptan Arda, tıpkı Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yaptığı gibi Galatasaray'da sportif direktör olmaya hazırlanıyor. Bu teklifi Terim'in sunduğu aktarıldı.

Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili olarak yeni bir karar alındı. Galatasaray'a geçen sezon 9 yıllık aranın ardından geri dönen Arda Turan, sözleşmesindeki opsiyon maddesini karşılayamayınca mukavelesi otomatik olarak sona ermiş, eski başkan Mustafa Cengiz de 34 yaşındaki oyuncu ile yeni sözleşme imzalamamıştı.

ELMAS VE TERİM'LE DÖNDÜ

Burak Elmas'ın başkan seçilmesi ve Fatih Terim'in tekrardan teknik direktörlük görevine dönmesinin ardından Arda Turan, resmi olarak sözleşme imzalamasa da Sarı-Kırmızılı takımla birlikte çalışmalara başladı.

EMRE BELÖZOĞLU MODELİ

Fatih Terim'in takımla çalışmalarını sürdürmesine rağmen Arda Turan'ı tıpkı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun gerçekleştirdiği gibi sportif direktörlük görevi için düşündüğü öğrenildi.

Galatasaray'ın Emre Belözoğlu'su kaptan Arda Turan olacak

"G.SARAY'A HİZMET EDECEK BİR KARAKTER"

Terim'in saha dışında fikirlerine sıklıkla başvurduğu ve daha önce de "Galatasaray'a saha içi ve saha dışında hizmet edecek bir karakter" yorumunu yaptığı Arda'nın bu sezonki geleceğinin henüz netleşmediği Terim'in kısa süre içinde yıldız ismin, futbolcu ya da sportif direktör olarak Florya'da yer alacağına karar vereceği belirtildi.

TERİM'İN EN GÜVENDİĞİ İSİM"

Saha dışında Fatih Terim'in en çok güvendiği isim olan Arda Turan'ın geçtiğimiz sezon deneyimli hoca ile maç günleri öncesi Florya'da kampa girdiği biliniyordu.

32 MAÇ, 4 GOL - 2 ASİST

Arda Turan geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 32 maça çıkmış 4 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.(Takvim)

Galatasaray, kendi Emre Belözoğlu'sunu buldu: Arda Turan

Emre Belözoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, kendi Emre Belözoğlu'sunu buldu: Arda Turan - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! 12:40 Son Dakika! "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi: Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum Arkadaşını dinlemedi otomobil çarptı! Üst geçidi kullanmayan hemşirenin kaza anı kamerada 12:11 Arkadaşını dinlemedi otomobil çarptı! Üst geçidi kullanmayan hemşirenin kaza anı kamerada Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış 11:13 Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Z kuşağı talimatı verdi: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı 10:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Z kuşağı talimatı verdi: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor 10:33 Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı 08:04 Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı
Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı 22:28 Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu 21:57 Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu

Son Dakika Haberleri
12:47 İngiltere'de çocuk kaçırmıştı! 24 yaşındaki futbolcu Igweani, 4 kurşunla öldürüldü
12:40 Son Dakika! "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi: Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum
12:32 Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu
12:10 Arkadaşını dinlemedi otomobil çarptı! Üst geçidi kullanmayan hemşirenin kaza anı kamerada
12:10 Galatasaray, kendi Emre Belözoğlu'sunu buldu: Arda Turan
11:23 Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı
11:19 Burak Elmas, Galatasaray'ın kasasına 20 milyon euroluk kolaylık sağladı
11:12 Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış
10:55 Yorumcu Gürcan Bilgiç'in Pereira ve Ali Koç sözleri olay yaratacak: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz
10:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Z kuşağı talimatı verdi: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı
İngiltere'de çocuk kaçırmıştı! 24 yaşındaki futbolcu Igweani, 4 kurşunla öldürüldü İngiltere'de çocuk kaçırmıştı! 24 yaşındaki futbolcu Igweani, 4 kurşunla öldürüldü         
12:47
Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu         
12:33
Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı         
11:24
Yorumcu Gürcan Bilgiç'in Pereira ve Ali Koç sözleri olay yaratacak: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz Yorumcu Gürcan Bilgiç'in Pereira ve Ali Koç sözleri olay yaratacak: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz         
10:56
9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi 9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi         
10:52
3 yıllık firar sonrasında Türkiye'ye getirilen 3 yıllık firar sonrasında Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk"un dolandırıcılık macerası, Bursa'daki bodrum katında başlamış         
08:31
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı         
00:02
Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği "Messi" indirimi kabul görmedi         
22:24
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu         
16:43
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, kabul etmedi 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, kabul etmedi         
14:57
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 12:52:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray, kendi Emre Belözoğlu'sunu buldu: Arda Turan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement