Galatasaray 'Kızılay' pankartı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray 'Kızılay' pankartı - Son Dakika Spor

Galatasaray 'Kızılay' pankartı

6 saat önce

Maraton tribününde karşılaşmayı izleyen Göztepeli futbolseverler 35'inci dakikada dev Kızılay pankartı açtı.

Galatasaray 'Kızılay' pankartı, System.String[]

Maraton tribününde karşılaşmayı izleyen Göztepeli futbolseverler 35'inci dakikada dev Kızılay pankartı açtı.

Taraftarlar, Göztepe ve Türk Kızılay İzmir Şubesi'nin iş birliğinde gerçekleşen "Bir atkı, bir oyuncak" kampanyasına  büyük destek verdi. Pankartta, "Beyaz zemin üstünde kırmızıdan bir hilal, kucak açmış geliyor tüm Dünya'ya Kızılay" yazısı yer aldı. Bu proje kapsamında 2 yıl boyunca 41 köy okuluna Göztepe arması bulunan atkı, bere, eldiven gibi kışlık ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.


Kızılay, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Askere gidebilmek için 110 kilo verdi
En büyük hayali için 110 kilo verdi Okyanustaki Türk gemisinde dehşet yaşatan saldırgan mürettebat tarafından bağlanarak etkisiz hale getirildi Galatasaray, Göztepe'ye 2-1 yenildi

Son Dakika Haberleri
01:41 Monaco, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i 5 golle üzdü! - Son Dakika Spor
00:56 Fransa'da fareler kabloları yedi, gol çizgisi teknolojisi devre dışı kaldı! - Son Dakika Spor
00:46 "En uzun gece" koşusu düzenlendi - Son Dakika Spor
00:46 Cüneyt Çakır, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında VAR ekranına kaç kez gider, istatistikler ne diyor? - Son Dakika Spor
00:31 Göztepe Teknik Direktörü Palut: "Galatasaray'a karşı iyi mücadele ettik" - Son Dakika Spor
23:22 Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu - Son Dakika Spor
21:34 Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 03:39:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray 'Kızılay' pankartı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]