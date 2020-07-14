Galatasaray, koç Ertuğrul Erdoğan ile sözleşme yeniledi - Son Dakika

Galatasaray, koç Ertuğrul Erdoğan ile sözleşme yeniledi

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol takımı, başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile 1+1 yıllık sözleşme yeniledi.

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol takımı, başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile 1+1 yıllık sözleşme yeniledi.

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Galatasaray Erkek Basketbol Takımının iki sezonda başantrenörlük görevini üstlenen Ertuğrul Erdoğan, 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Koç Ertuğrul Erdoğan sarı-kırmızılı kulüpte geride kalan iki sezonu ve gelecek planlarını hakkında, "Galatasaray'a geldiğim günden bu yana, kulübün köklerinde var olan basketbol kültürünü yeniden canlandırmaya çalıştık. Bunun ilk adımı neydi? Kendini ispat etmeye niyetli; her daim takım başarısını ön plana koyan, iyi karakterde oyunculardan kurulu bir yapı oluşturmak... Bugün itibarıyla pek çok oyuncumuzun EuroLeague takımlarıyla anlaştığını ya da anlaşmak üzere olduğunu görüyorum. Sportif açıdan rekabetçi kalıp bir yandan da Galatasaray'ı böyle bir cazibe merkezi haline getirmek bizim için önemliydi. Yeni sezonda da bu yapının üstüne koyarak devam edeceğiz. Transferlerimiz de en kısa zamanda açıklanacak. Hep birlikte, kaldığımız yerden devam!" yorumunu yaptı. - İSTANBUL

Galatasaray, basketbol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, koç Ertuğrul Erdoğan ile sözleşme yeniledi - Son Dakika Spor

Son Dakika

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Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
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00:05
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
22:36
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
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