Galatasaray, Konyaspor'a konuk oluyor! Sarı kırmızılıların 11'i belli oldu - Son Dakika

Galatasaray, Konyaspor'a konuk oluyor! Sarı kırmızılıların 11'i belli oldu

05.01.2021 17:55
Galatasaray, Konyaspor'a konuk oluyor! Sarı kırmızılıların 11'i belli oldu, System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesinde sarı kırmızılıların ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray ligde yaptığı 15 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 30 puan topladı. Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan İttifak Holding Konyaspor ise 19 puana sahip.

TAKIMDA 7 EKSİK

Galatasaray'da 7 futbolcu sakatlık ve cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları olan Oghenekaro Etebo, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao ile yılbaşı kutlamasında elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi edilen Omar Elabdellaoui, maçın kadrosunda bulunamayacak.

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Emre Kılınç ile sarı kart cezalıları Arda Turan ve Marcao da takımdaki yerlerini alamayacak.

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Christian Luyindama, İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 18. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

FATİH TERİM'İN CEZASI BİTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maçlık cezası bugün sona erecek.

Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi.

Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamayan Terim, İttifak Holding Konyaspor müsabakasında da görev yapamayarak cezasını tamamlayacak.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ: Okan Kocuk, Linnes, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan Antalyalı, Oğulcan, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Diagne.

Galatasaray, Konyaspor'a konuk oluyor! Sarı kırmızılıların 11'i belli oldu

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Son Dakika Spor Galatasaray, Konyaspor'a konuk oluyor! Sarı kırmızılıların 11'i belli oldu - Son Dakika Spor


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