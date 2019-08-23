Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü! Belhanda yine yok...
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Galatasaray, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü! Belhanda yine yok...

1 saat önce

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ve pas çalışmalarının ardından şut çalışması yaptı.

Galatasaray, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü! Belhanda yine yok..., System.String[]

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ve pas çalışmalarının ardından şut çalışması yaptı.


Belinde ağrısı olan Younes Belhanda antrenmanda yer almazken, tedavisine devam edilen Emre Taşdemir ise salonda çalıştı.


Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Florya Metin Oktay Tesisleri, Younes Belhanda, Fatih Terim, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:47 
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