Galatasaray, konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
36 dakika önce
Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında evinde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:15 Kaynak: DHA
, Süper Lig'in 2'nci haftasında evinde Konyaspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri
'de teknik direktör Fatih Terim
yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, yarın oynanacak olan Konyaspor karşılaşması öncesi Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde kampa girdi.
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