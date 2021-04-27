Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 38'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Devam eden bölümde taktik oyunlar üzerinde durulurken antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.