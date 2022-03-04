Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

04.03.2022 15:13
Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenman salondaki egzersizlerle başladı. Daha sonra küçük sahada ısınma hareketleri ve top kapma/pas çalışması gerçekleştirildi. Yarı sahadaki taktik çalışmalarla antrenman tamamlandı.

Antrenmanda sağ üst adale grubunda ağrı hisseden Arda Turan takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, Konyaspor maçı için saat 16.00'da Konya'ya uçacak ve kentte kampa girecek.

Konyaspor maçı kamp kadrosunda Arda Turan, Alpaslan Öztürk, Sofiane Feghouli ve Barış Alper Yılmaz yer almadı. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey."

(İHA)

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

YORUMLAR
500
Galatasaray'da Konyaspor maçı kadrosu belli oldu Galatasaray'da Konyaspor maçı kadrosu belli oldu Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
15:20 Tuhaf ama gerçek: Üç kız kardeş de aynı adama evlenelim dedi, üçüyle de evlendi
15:12 İrem Derici'nin okuduğu şarkı, Selami Şahin'i çok sinirlendirdi! Oğlunun eski sevgilisi hakkında ihtar gönderdi
15:01 Aşk-ı Memnu'yla bir döneme damga vurdular! 14 yıl sonra film projesiyle tekrar bir araya geliyorlar
14:55 Balyoz planı davasında karar: Baransu'ya 13 yıl, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a 3'er yıl hapis cezası
14:49 Sevilen dizi Aziz bu akşam ekranlarda! Aziz milletvekili mi olacak?
14:48 Yusuf Yazıcı savaş yüzünden Rusya'dan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir!
14:45 Digitürk, TFF'nin kafa karıştırıcı yayın ihalesindeki gerçekleri ortaya çıkardı
14:44 2022 fitre miktarı açıklandı! Kişi başı 40 TL olacak
14:37 İlişkileri normalleştirme çağrısı yapan Putin: Eylemlerimiz yalnızca dostça olmayan adımlara yanıt olacak
14:29 Putin muhalifi ünlü Rus satranççı Garry Kasparov: Putin durdurulmalı, yoksa bir sonraki hedefi nükleer silahlarıyla NATO olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 15:27:23. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement