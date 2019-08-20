Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

57 dakika önce

Galatasaray, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 2'nci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]
Galatasaray, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 2'nci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana salonda core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda çabukluk, çeviklik, sürat ve yön değiştirmeli sprint çalışmaları yapıldı. Antrenman dar alanda bire bir, ikiye iki ve üçe üç hedefli dayanıklılığa yönelik çalışmaları ile devam eti. İdmanda iki grup halinde altıya altı oyunsal formda dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlar da oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Emre Taşdemir, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı. Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:28 Kaynak: DHA
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