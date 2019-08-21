Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

52 dakika önce

Galatasaray, Süper Lig 2'nci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig 2'nci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Antrenmanın ana bölümünde ise çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mete Kalkavan 3 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda düdük çalacak
Tanju Çolak'tan Galatasaray patlaması: Oynanan futbol rezalet Falcao transferinde flaş gelişme: Yarın İstanbul'a geliyor Galatasaray'da ayrılık! Mitroglou, PSV yolcusu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 17:38:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]