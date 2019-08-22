Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

25 dakika önce

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Konyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Konyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, ilk bölümde taktik uygulamalar üzerinde durdu. Antrenman, yenilenme koşusuyla tamamlandı.

Younes Belhanda, belindeki ağrılar nedeniyle günü tedaviyle geçirirken, Emre Taşdemir takımdan ayrı sahada adaptasyon çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

Galatasaray, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Kostas Mitroglou'nu PSV'ye kiraladı
Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Aydın Yılmaz, Sakaryaspor'a transfer oldu Falcao transferinde sürpriz gelişme! Ahmet Bulut açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 14:33:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]