Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında 25 Ağustos Pazar günü sahasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında 25 Ağustos Pazar günü sahasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ve pas çalışmalarının ardından şut çalışması yaptı.

Belinde ağrısı olan Younes Belhanda antrenmanda yer almazken, tedavisine devam edilen Emre Taşdemir ise salonda çalıştı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Galatasaray, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:26 Kaynak: AA
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