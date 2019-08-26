Galatasaray-Konyaspor maçının ardından - Konyaspor Teknik Direktörü Kocaman

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak önemli bir puan aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaman, "Ligin gidişatı için çok önemli bir puan. Geçen sezondan taşıdığımız kırılganlık var takımda. Şu an sert bir takım değiliz. Şampiyonluğa oynayan takımların galibiyetle kapadığı haftada, atmosferin çok yüksek olduğu bir yerde bizim adımıza çok sevindirici oldu. Kırılganlığı üzerimizden atıp, öz güven kazanmak için iyi oldu. Bu maçın en büyük kazanımı bu." ifadelerini kullandı.

Maçın ilk yarısında Galatasaray'ın topu çok iyi kullandığını belirten Kocaman, şunları kaydetti:

"Topun çok arkasında kalıp, koşmak aşırı efor sarf etmemize neden oldu. Bizim düşündüğümüzün üstünde Galatasaray'ın kontrolünde geçti. Düşündüğümüz ofansif aksiyonlardan uzak kaldık. İkinci yarının ilk 15 dakikasına çare bulamamamız bizim onarmamız gereken bir durumdu. Sevindirici olan şey ise golden sonra reaksiyon verip, topun kontrolünü elimize almamız. Rakip sahaya yerleşebilmek, doğruydu. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra zorlama ortalar ve şutlar yerine doğru vuruşu arayarak sabırlı oynadık. Bunun sonucunda gelen gol de bu oyunun tamamen bir ödülü oldu."

"Sorun yabancı oyuncuda değil, üretememekte"

Aykut Kocaman, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ligde görev alan teknik adamlarla sürekli görüştüğünü aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce olmuyordu. Yabancı sınırıyla ilgili bizim üretme kabiliyetimiz, bu kadar yabancı oyuncuya uygun gözükmüyor. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) oyuncu üretmeye kulüpleri zorlaması gerektiğini düşünüyorum. Bizde Selim ve Ömer Ali altyapıdan yetişti ancak bu oyuncular transfer yasağı geldikten sonra oynamaya başladı. TFF kulüplere altyapıdan oyuncu çıkarma zorunluluğu getirmeli. Biz zor durum karşısında harekete geçiyoruz. Bu yapılmadan, orta ve uzun vadede sanki zararın olma ihtimali bana biraz daha yakın gözüküyor. Sorun yabancı oyuncuda değil, üretememekte. Avrupa'da yarışmak istiyoruz ama diğer taraftan yabancı sınırı pek uygun değil. Üretme şansımız olmadığı sürece kolaycılık ve ucuzculuk geliyor yabancı oyuncuyu transfer etmek. Futbolun paydaşlarının bu konuda görüş belirtmeleri gerekiyor."

"Bütün takımlar mali anlamda duvara çarptılar"

Deneyimli teknik adam, ligdeki hedefleri hakkında bilgi vererek, "Ana hedefimiz bir önceki gelişimde olduğu gibi takım kalitesini koruyup, ligin orta üst sıra takımlarından birisi olmak. Bir taraftan yaş ortalamasını ve bütçesini düşürebilmek. Bütün takımlar mali anlamda duvara çarptılar. Bu mali durum kendi içimizde olduğu gibi Avrupa takımlarından da yavaş yavaş uzaklaşmaya neden olacak. Eğer bunları başarabilirsek, bundan sonrası için de doğru planlama yapıp, sabırlı olabilenler için çok şey vaat eden bir lige doğru gidiyor. Takımlar artık çok yakınlaşmaya başlıyor." yorumunda bulundu.

"Gol sıkıntısı yaşayacağımızı düşünmüyorum"

Kocaman, bu sezon gol konusunda sıkıntı çekmeyeceklerini vurgulayarak, "Hücum hattında oynayan birçok oyuncumuz henüz tam hazır değil. Belki 1 oyuncu daha alacağız. Dolayısıyla var olan oyuncularla gitsek bile gol sıkıntısı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu sene ritmimizi bulduktan sonra geçen sezonun ortalamasının da üstüne çıkacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.