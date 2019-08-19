Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
59 dakika önce
Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilen Galatasaray, 2. haftada evinde Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:10 Kaynak: AA
Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Denizlispor
'a 2-0 yenilen Galatasaray
, 2. haftada evinde Konyaspor
ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetimindeki idmana yeni transfer Steven Nzonzi de katıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, salondaki çalışmanın ardından sahada koordinasyon ve interval koşu çalışması yaptı.
Galatasaray, pas oyunun ardından çift kale maçla günü tamamladı.
Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.
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