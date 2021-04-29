Galatasaray, Konyaspor'u tek golle geçti - Son Dakika

Galatasaray, Konyaspor'u tek golle geçti

29.04.2021 00:23
Galatasaray, Konyaspor'u tek golle geçti, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi ve zirve yarışını devam ettirdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi ve zirve yarışını devam ettirdi.

Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında takımlar pozisyon üretemedi ve devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

Mücadelenin ikinci yarısında daha istekli olan ve pozisyon üreten taraf, Galatasaray oldu. Uzaktan şutlarla rakip kaleyi yoklayan sarı-kırmızılılar, uzun süre aradığı golü bulamadı. Maçın 87. dakikasında Emre Akbaba'nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçen Galatasaray, sahadan bu skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, 36. maçının ardından puanını 72'ye çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, lider Beşiktaş'ın da kazandığı haftada zirveyle arasındaki 6 puanlık farkın açılmasına izin vermedi.

İttifak Holding Konyaspor ise 42 puanda kaldı.

İlk isabetli şut 45+1. dakikada

Müsabakanın ilk yarısında iki takımdan tek isabetli şut geldi.

İlk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve takımların pozisyon üretmekte zorlandığı karşılaşmadaki ilk isabetli şutu, 45+1. dakikada Galatasaraylı Gedson Fernandes çekti.

Terim'den 3 değişiklik birden

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arasında 3 değişiklik yaparak oyuna müdahale etti.

Tecrübeli teknik adam, ilk yarıda etkili olamayan takımından Emre Kılınç, Mustafa Muhammed ve Oghenekaro Etebo'yu kenara aldı. Terim, bu oyuncuların yerine Emre Akbaba, Ryan Babel ve Taylan Antalyalı'yı sahaya sürdü.

Falcao, 4 maç sonra sahada

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız oyuncusu Radamel Falcao, Süper Lig'de 4 maç sonra forma giydi.

Son olarak ligin 32. haftasındaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde oynayan Falcao, 34. haftadaki Fatih Karagümrük müsabakasında kadroda olmasına rağmen süre almadı. Karagümrük müsabakasından sonra antrenmanda sakatlanan ve yüz kemiklerinde kırık meydana gelen 35 yaşındaki golcü oyuncu, Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında kadroya alınmadı.

Konyaspor mücadelesine yedeklerde başlayan Falcao, maçın 76. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna girdi. Falcao, yüzündeki kırık nedeniyle maskeyle mücadele etti.

Üst üste 2 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de son 2 maçını galibiyetle tamamladı.

Son haftalardaki istikrarsız performansıyla şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılı takım, son 2 haftada 6 puan topladı.

Sarı-kırmızılılar, 37. haftada Fraport TAV Antalyaspor ve 38. haftada İttifak Holding Konyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Ligdeki son 5 maçında mağlup olmayan Galatasaray, 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

İç sahada galibiyet hasreti sona erdi

Galatasaray, iç sahadaki 4 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.

Ligde son iç saha galibiyetini 27. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı, Çaykur Rizespor'a yenildi.

Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 geçerek Türk Telekom Stadı'ndaki galibiyet hasretini dindirdi. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında 4 maç sonra kalesini de gole kapattı.

Emre Akbaba, 4. golünü attı

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Emre Akbaba, ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Ligin 36. haftasında Türk Telekom Stadı'ndaki Trabzonspor maçının son dakikalarında attığı golle 1 puanı getiren isim olan Emre Akbaba, Konyaspor mücadelesinde de karşılaşmanın tek golünü kaydetti.

İttifak Holding, Emre Akbaba, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Konyaspor'u tek golle geçti - Son Dakika Spor


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