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Galatasaray, korona virüs önlemlerini arttırdı
6 saat önce
Galatasaray, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında her birimden bir kişinin nöbetçi kalması şartıyla çalışanlarını evlerine gönderdiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:43 Kaynak: İHA
Galatasaray, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında her birimden bir kişinin nöbetçi kalması şartıyla çalışanlarını evlerine gönderdiğini açıkladı.
Galatasaray, korona virüse karşı alınan önlemlerini çoğalttı. Sarı-kırmızılı kulüp, birimlerinde bir çalışanı nöbetçi bırakarak, diğer görevlilerin işlerini evinden yürüteceklerini duyurdu. Aslan'ın sosyal medya hesabında da Galatasaray isminin yanına #EvindeKal hashtag'i eklendi. - İSTANBUL
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