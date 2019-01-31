Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Kostas Mitroglou'yu Kap'a Bildirdi

Galatasaray, Kostas Mitroglou'yu Kap'a Bildirdi

1 saat önce

Galatasaray, Fransa'nın Olimpik Marsilya takımından transfer ettiği Kostas Mitroglou'nu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray, Kostas Mitroglou'yu Kap'a Bildirdi, System.String[]
Galatasaray, Fransa'nın Olimpik Marsilya takımından transfer ettiği Kostas Mitroglou'nu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sarı-kırmızılılar Mitroglou ile 1.5 yıllık kiralık anlaşma imzaladı. Yunan futbolcu 2018-2019 futbol sezonunda 1.5 milyon Euro, 2019-2020 sezonunda 2.6 milyon Euro kazanacak. Sarı-kırmızılıların Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou ve kulübü Olympique de Marseille Sasp ile oyuncunun 1.5 sezonluğuna geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer bedeli ödenmeyecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.500.000 Euro ve 2019-2020 sezonu için net 2.600.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir." Öte yandan Yunan golcü, sarı-kırmızılı takımda 22 numaralı formayı giyecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:46 Kaynak: İHA

Olimpik Marsilya, Fransa, Galatasaray, Güncel
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