Galatasaray, Kostas Mitroglou'yu Kap'a Bildirdi
1 saat önce
Galatasaray, Fransa'nın Olimpik Marsilya takımından transfer ettiği Kostas Mitroglou'nu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Galatasaray
, Fransa
'nın Olimpik Marsilya
takımından transfer ettiği Kostas Mitroglou'nu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sarı-kırmızılılar Mitroglou ile 1.5 yıllık kiralık anlaşma imzaladı. Yunan futbolcu 2018-2019 futbol sezonunda 1.5 milyon Euro, 2019-2020 sezonunda 2.6 milyon Euro kazanacak. Sarı-kırmızılıların Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou ve kulübü Olympique de Marseille Sasp ile oyuncunun 1.5 sezonluğuna geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer bedeli ödenmeyecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.500.000 Euro ve 2019-2020 sezonu için net 2.600.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir." Öte yandan Yunan golcü, sarı-kırmızılı takımda 22 numaralı formayı giyecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:46 Kaynak: İHA
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