Galatasaray, Kostas Mitroglou'yu Kap'a Bildirdi

Galatasaray, Fransa'nın Olimpik Marsilya takımından transfer ettiği Kostas Mitroglou'nu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray, Fransa'nın Olimpik Marsilya takımından transfer ettiği Kostas Mitroglou'nu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sarı-kırmızılılar Mitroglou ile 1.5 yıllık kiralık anlaşma imzaladı. Yunan futbolcu 2018-2019 futbol sezonunda 1.5 milyon Euro, 2019-2020 sezonunda 2.6 milyon Euro kazanacak.



Sarı-kırmızılıların Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) yaptığı açıklama şöyle:



"Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou ve kulübü Olympique de Marseille Sasp ile oyuncunun 1.5 sezonluğuna geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer bedeli ödenmeyecektir.



Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.500.000 Euro ve 2019-2020 sezonu için net 2.600.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."



Öte yandan Yunan golcü, sarı-kırmızılı takımda 22 numaralı formayı giyecek. - İSTANBUL

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