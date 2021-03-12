Galatasaray kritik virajda

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor karşısında 5 puan kaybeden Galatasaray , şampiyonluk yolunda yarın kritik bir 90 dakikaya çıkacak.

Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti