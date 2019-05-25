Galatasaray Kulübü, 22. lig şampiyonluğu kutlamasında teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık yeni...
8 saat önce
Galatasaray Kulübü, 22. lig şampiyonluğu kutlamasında teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:11 Kaynak: AA
Kulübü, 22. lig şampiyonluğu kutlamasında teknik direktör Fatih Terim
ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
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