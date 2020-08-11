Galatasaray Kulübü, 24 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını...
Galatasaray Kulübü, 24 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 19:07
Kaynak: AA
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