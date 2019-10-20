Galatasaray Kulübü, Ahmet Nur Çebi'yi kutladı
35 dakika önce
Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Kulübünün başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:50 Kaynak: AA
Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Kulübünün başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Çebi'yle ilgili, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi'yi kutlar, bu seçimin Türk sporu adına hayırlı olmasını dileriz." denildi.
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