Galatasaray Kulübü, Ahmet Nur Çebi'yi kutladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Çebi'yle ilgili, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi'yi kutlar, bu seçimin Türk sporu adına hayırlı olmasını dileriz." denildi.

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