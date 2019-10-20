Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kulübü, Ahmet Nur Çebi'yi kutladı
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Galatasaray Kulübü, Ahmet Nur Çebi'yi kutladı

35 dakika önce

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Kulübünün başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.

Galatasaray Kulübü, Ahmet Nur Çebi'yi kutladı, System.String[]

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Kulübünün başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Çebi'yle ilgili, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi'yi kutlar, bu seçimin Türk sporu adına hayırlı olmasını dileriz." denildi.

Ahmet Nur Çebi, Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:50 Kaynak: AA
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