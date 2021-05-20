Galatasaray Kulübü, Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında, "Ölümsüz kurucumuz ve 1 numaralı üyemiz, her zaman ilkeleri ve kurucu değerleri doğrultusunda olduğumuz Ali Sami Bey , 135 yıl önce bugün İstanbul 'un Kandilli semtinde dünyaya gelmişti. İlk başkanımız Ali Sami Bey'i saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." denildi.

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