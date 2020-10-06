Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Günay: "Düşündüğümüz, planladığımız bazı satışlarımız vardı...

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda HDI Sigorta ile yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarınının sorularını yanıtlayan Günay, yönetim olarak dün teknik direktör Fatih Terim ile bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Fatih Terim ile yönetim arasında herhangi bir sorun olmadığını aktaran Günay, "Sayın Başkanımızın ricası üzerine hocamızı ben davet etmiştim. Gayet güzel bir toplantı oldu. Bu konuda söylenenlerin tamamı spekülasyondur, hiçbirinin gerçek değeri yoktur. Galatasaray Futbol Takımı bu sene yine şampiyonluğun en büyük adayıdır. Florya'da idari ve sportif yapılandırma konusunda bazı kararlar aldık. Bu kararları uygulamaya koyacağız. Biz takımımıza güveniyoruz. Hocamız zaten Türk futbolunun bir numarası. Bizi herhangi bir şekilde tereddütte sokacak hiçbir husus yoktur. Herkes görevinin başında, tam bir konsantrasyon içinde sezonu başarıyla bitireceğimize inancımız tam." diye konuştu.

Yusuf Günay, sarı-kırmızılı taraftarların transfer yapılmamasına gösterdiği tepkiyle ilgili soruyu, "2018 yılının ocak ayında göreve geldiğimizden beri 6. transfer dönemi sona erdi. Kabaca baktığımızda bu transfer dönemleri içinde toplam 42 milyon avroluk oyuncu transfer ettik, 61 milyon avroluk da oyuncu satışı yaptık. Yani 20 milyon avro civarında artıyla kapattık. Elbette ki taraftar tepkisinde haklıdır. Taraftar zaten bizim her şeyimiz. Taraftarın tepkisine herhangi bir tepki göstermemiz söz konusu değil. İlerleyen günlerde yönetimin de haklı olduğu görülecektir." şeklinde yanıtladı.

Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda hareket ettiklerini aktaran Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belki bir iletişim hatası olabilir, bunları kabul ediyorum. Ancak Galatasaray'ın menfaati olan neyse bizim şu an yaptığımız odur. Göreve geldiğimiz ayda Galatasaray'ın borçları yaklaşık 300 milyon avroyken, bugün 200 milyon avrolara düşmüştür. Ayrıca Florya da yine kulübümüze geri kazandırılmıştır. Bu sürede çok önemli olan şey, UEFA ile yapılan anlaşmanın şartları yerine getirilmiştir. Bunun önemi önümüzdeki süreçte çok daha iyi ortaya çıkacak. Nasıl ki bugün bazı takımlar Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı olduğu halde katılamıyorsa, önümüzdeki süreçte de bazı takımları bu durum bekliyor. Ancak bunlardan biri Galatasaray olmayacak. Biz geleceği de planlamak durumundayız. Bu süreçte Galatasaray 2 şampiyonluk yaşadı, 27 kupa aldı. Pandemi döneminde Galatasaray faaliyetlerini artıda kapatmıştır."

Fatih Altaylı'ya tepki

Yusuf Günay, kulübün eski yöneticilerinden Fatih Altaylı'nın kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimine yönelik sözlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Galatasaray'da kaos ortamı oluşturmaya yönelik bazı girişimlerin olduğunu ileri süren Günay, "Bir tanesi Sayın Fatih Altaylı. Her hafta Galatasaray Kulübü yönetimini ve başkanını hedef alarak, hakarette bulunarak program yapmaktadır. Basın özgürlüğü bu değil. Elbette ki eleştiriyi herkes yapabilir. Galatasaray Kulübü Başkanı'nın zeka seviyesiyle alay etmek, yönetimine hakarette bulunmak... Dün akşamki programda ben kulaklarıma inanamadım. Bizim efsanemiz, Galatasaray'ın teknik direktörü, Türkiye'nin futbolda bir numarası Fatih Terim için 'Koridorlarda yönetim kuruluna küfür ederek dolaşıyordu.' diye bir ifade kullandı. Belki hocamız buna cevap verecektir ama böyle bir şey asla söz konusu değil. Bu nasıl bir Galatasaraylılıktır. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu kaos oluşturma gayretlerine rağmen biz Galatasaray'ın menfaatlerine uygun bir şekilde son saniyeye kadar çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadıkları maçın ardından futbolcuları Radamel Falcao ile ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmamasına rağmen sosyal medyada bu yönde ifadelerin yer aldığını belirten Günay, "Tamamen uydurma. Bunun neden yapıldığını araştırırken, cevabını buldum. Bir orta oyunu, bir tiyatro. Çanak soru sormakla görevli arkadaşımız. 'Şöyle bir twitti kim yazabilir?' diye soruyor. Fatih Altaylı, 'Yazsa yazsa Yusuf Günay yazar.' diyor. Benim ağzımdan böyle bir cümle çıkmadı. Böyle cümle demediğim halde bunu demişim gibi yapmak ve bunun üzerine senaryo kurmak... Ayıptır. Ben annemi yeni toprağa verdim. Benim anneme küfür ettirecek düzmece senaryolar yaptırmasınlar. Bu doğru bir şey değil." ifadelerini kullandı.

"Planladığımız bazı satışlarımız vardı ama talep gelmedi"

Yusuf Günay, bu dönemde oyuncu satışı yapamadıklarını hatırlatarak, "Satmak istediğimiz futbolcularla ilgili en büyük engel yine pandemi. Tüm kulüplerin gelirleri azaldığı için bütün dünyada transfer hareketliliği son derece düşük oldu. Düşündüğümüz, planladığımız bazı satışlarımız vardı ama bunlar olmadı. Çünkü talep gelmedi." şeklinde görüş belirtti.

Günay, takım harcama limiti kendilerinden az olan Fenerbahçe'nin yaptığı transferlerle ilgili "Rakiplerimizle ilgili federasyon gerekli açıklamayı yapacaktır. Herkes kendi hesabını verir. Federasyon limit konusunda gerekli açıklamaları yapacaktır." diye konuştu.