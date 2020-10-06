Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Günay: "Düşündüğümüz, planladığımız bazı satışlarımız vardı... - Son Dakika

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Günay: "Düşündüğümüz, planladığımız bazı satışlarımız vardı...

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda HDI Sigorta ile yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarınının sorularını yanıtlayan Günay, yönetim olarak dün teknik direktör Fatih Terim ile bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Fatih Terim ile yönetim arasında herhangi bir sorun olmadığını aktaran Günay, "Sayın Başkanımızın ricası üzerine hocamızı ben davet etmiştim. Gayet güzel bir toplantı oldu. Bu konuda söylenenlerin tamamı spekülasyondur, hiçbirinin gerçek değeri yoktur. Galatasaray Futbol Takımı bu sene yine şampiyonluğun en büyük adayıdır. Florya'da idari ve sportif yapılandırma konusunda bazı kararlar aldık. Bu kararları uygulamaya koyacağız. Biz takımımıza güveniyoruz. Hocamız zaten Türk futbolunun bir numarası. Bizi herhangi bir şekilde tereddütte sokacak hiçbir husus yoktur. Herkes görevinin başında, tam bir konsantrasyon içinde sezonu başarıyla bitireceğimize inancımız tam." diye konuştu.

Yusuf Günay, sarı-kırmızılı taraftarların transfer yapılmamasına gösterdiği tepkiyle ilgili soruyu, "2018 yılının ocak ayında göreve geldiğimizden beri 6. transfer dönemi sona erdi. Kabaca baktığımızda bu transfer dönemleri içinde toplam 42 milyon avroluk oyuncu transfer ettik, 61 milyon avroluk da oyuncu satışı yaptık. Yani 20 milyon avro civarında artıyla kapattık. Elbette ki taraftar tepkisinde haklıdır. Taraftar zaten bizim her şeyimiz. Taraftarın tepkisine herhangi bir tepki göstermemiz söz konusu değil. İlerleyen günlerde yönetimin de haklı olduğu görülecektir." şeklinde yanıtladı.

Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda hareket ettiklerini aktaran Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belki bir iletişim hatası olabilir, bunları kabul ediyorum. Ancak Galatasaray'ın menfaati olan neyse bizim şu an yaptığımız odur. Göreve geldiğimiz ayda Galatasaray'ın borçları yaklaşık 300 milyon avroyken, bugün 200 milyon avrolara düşmüştür. Ayrıca Florya da yine kulübümüze geri kazandırılmıştır. Bu sürede çok önemli olan şey, UEFA ile yapılan anlaşmanın şartları yerine getirilmiştir. Bunun önemi önümüzdeki süreçte çok daha iyi ortaya çıkacak. Nasıl ki bugün bazı takımlar Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı olduğu halde katılamıyorsa, önümüzdeki süreçte de bazı takımları bu durum bekliyor. Ancak bunlardan biri Galatasaray olmayacak. Biz geleceği de planlamak durumundayız. Bu süreçte Galatasaray 2 şampiyonluk yaşadı, 27 kupa aldı. Pandemi döneminde Galatasaray faaliyetlerini artıda kapatmıştır."

Fatih Altaylı'ya tepki

Yusuf Günay, kulübün eski yöneticilerinden Fatih Altaylı'nın kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimine yönelik sözlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Galatasaray'da kaos ortamı oluşturmaya yönelik bazı girişimlerin olduğunu ileri süren Günay, "Bir tanesi Sayın Fatih Altaylı. Her hafta Galatasaray Kulübü yönetimini ve başkanını hedef alarak, hakarette bulunarak program yapmaktadır. Basın özgürlüğü bu değil. Elbette ki eleştiriyi herkes yapabilir. Galatasaray Kulübü Başkanı'nın zeka seviyesiyle alay etmek, yönetimine hakarette bulunmak... Dün akşamki programda ben kulaklarıma inanamadım. Bizim efsanemiz, Galatasaray'ın teknik direktörü, Türkiye'nin futbolda bir numarası Fatih Terim için 'Koridorlarda yönetim kuruluna küfür ederek dolaşıyordu.' diye bir ifade kullandı. Belki hocamız buna cevap verecektir ama böyle bir şey asla söz konusu değil. Bu nasıl bir Galatasaraylılıktır. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu kaos oluşturma gayretlerine rağmen biz Galatasaray'ın menfaatlerine uygun bir şekilde son saniyeye kadar çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadıkları maçın ardından futbolcuları Radamel Falcao ile ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmamasına rağmen sosyal medyada bu yönde ifadelerin yer aldığını belirten Günay, "Tamamen uydurma. Bunun neden yapıldığını araştırırken, cevabını buldum. Bir orta oyunu, bir tiyatro. Çanak soru sormakla görevli arkadaşımız. 'Şöyle bir twitti kim yazabilir?' diye soruyor. Fatih Altaylı, 'Yazsa yazsa Yusuf Günay yazar.' diyor. Benim ağzımdan böyle bir cümle çıkmadı. Böyle cümle demediğim halde bunu demişim gibi yapmak ve bunun üzerine senaryo kurmak... Ayıptır. Ben annemi yeni toprağa verdim. Benim anneme küfür ettirecek düzmece senaryolar yaptırmasınlar. Bu doğru bir şey değil." ifadelerini kullandı.

"Planladığımız bazı satışlarımız vardı ama talep gelmedi"

Yusuf Günay, bu dönemde oyuncu satışı yapamadıklarını hatırlatarak, "Satmak istediğimiz futbolcularla ilgili en büyük engel yine pandemi. Tüm kulüplerin gelirleri azaldığı için bütün dünyada transfer hareketliliği son derece düşük oldu. Düşündüğümüz, planladığımız bazı satışlarımız vardı ama bunlar olmadı. Çünkü talep gelmedi." şeklinde görüş belirtti.

Günay, takım harcama limiti kendilerinden az olan Fenerbahçe'nin yaptığı transferlerle ilgili "Rakiplerimizle ilgili federasyon gerekli açıklamayı yapacaktır. Herkes kendi hesabını verir. Federasyon limit konusunda gerekli açıklamaları yapacaktır." diye konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Günay: Düşündüğümüz, planladığımız bazı satışlarımız vardı...
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Günay: Düşündüğümüz, planladığımız bazı satışlarımız vardı...
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Günay: Düşündüğümüz, planladığımız bazı satışlarımız vardı...
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Günay: Düşündüğümüz, planladığımız bazı satışlarımız vardı...

Spor Toto Süper Lig, Fatih Altaylı, Yusuf Günay, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 16:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Günay: 'Düşündüğümüz, planladığımız bazı satışlarımız vardı... - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Mali ve Orta Afrika'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı Meksika'da 2 kamyonun kasasında 12 kişinin cansız bedeni bulundu Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız Yangında 11 yaşındaki çocuk zincirlenmiş halde bulundu, babasının yaptığı ortaya çıktı Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi Beyin ameliyatı olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, son halini paylaştı Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi
Yunanistan, Kapalı Maraş konusunda tarafını seçti: Rum Kesimi Yönetimi'ne destek vereceğiz Yunanistan, Kapalı Maraş konusunda tarafını seçti: Rum Kesimi Yönetimi'ne destek vereceğiz         
21:49
MetroPOLL anketinde büyük sürpriz! Ekonomi sorusunda Mansur Yavaş, Erdoğan'ın ardından ikinci oldu MetroPOLL anketinde büyük sürpriz! Ekonomi sorusunda Mansur Yavaş, Erdoğan'ın ardından ikinci oldu         
21:22
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi         
20:52
Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak         
20:27
Korona talimatlarını çiğneyen Fırat Aydınus ve Yunus Yıldırım, baklava yerken yakalandı Korona talimatlarını çiğneyen Fırat Aydınus ve Yunus Yıldırım, baklava yerken yakalandı         
20:18
Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu         
19:40
Trump'ın koronavirüs tedavisinde, kullanımına izin verilmeyen ilaçlar uygulandı Trump'ın koronavirüs tedavisinde, kullanımına izin verilmeyen ilaçlar uygulandı         
18:07
Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada         
17:57
Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
16:05
Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur         
15:03
Cezaevinde koğuş arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara lakaplarını yazan sanıklara müebbet hapis Cezaevinde koğuş arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara lakaplarını yazan sanıklara müebbet hapis         
13:56
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 22:31:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Günay: "Düşündüğümüz, planladığımız bazı satışlarımız vardı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei