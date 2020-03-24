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Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay sağlık durumu hakkında bilgi verdi Açıklaması
6 saat önce
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucu çıkana kadar tedavisinin başlandığı hastanede yatacağını duyurdu.
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucu çıkana kadar tedavisinin başlandığı hastanede yatacağını duyurdu.
Yusuf Günay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Test için geldiğim hastanede, sonuçlar çıkıncaya kadar yatarak tedavime başlanmasına karar verildi. Sonuçlar çıktığında sizleri bilgilendireceğim. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü de Yusuf Günay ve ailesine geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:16 Kaynak: AA
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