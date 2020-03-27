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Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını...
6 saat önce
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:28 Kaynak: AA
Son Dakika Alman Teknik Direktör Domenico Tedesco: Fatih Terim'e hayranım Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde Fatih Terim, hastaneden futbolcularına video gönderdi Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı