Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, taburcu edildi

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Yusuf Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibarıyla taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada da 24 Mart'ta hastanede tedavi altına alınan Yusuf Günay'ın yapılan son tetkikleri sonrasında taburcu edilmesine karar verildiği belirtilerek, "Sayın Günay'ın iyileşme ve tedavisinin kalan kısmının evinde devam etmesi uygun görülmüştür. Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletirken bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara da acil şifalar diliyoruz." denildi.