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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, görevdeki 1 ayını değerlendirdi - Son Dakika

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, görevdeki 1 ayını değerlendirdi

19.07.2021 19:11
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, görevdeki 1 ayını değerlendirdi, System.String[]

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, başkanlık görevindeki ilk 1 aylık dönemini değerlendirdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, başkanlık görevindeki ilk 1 aylık dönemini değerlendirdi.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Elmas, 10 gün içinde transferleri bitireceği yönündeki beyanatları üzerine taraftarların yapmış olduğu eleştirileri haklı bulduğunu söyledi.

Kendilerinden beklentinin yüksek olduğunu bildiklerini söyleyen Elmas, "Göreve geldikten sonra tespitler yapmamız gerekiyordu. Bildiğimiz verilerin dışında nakit akışı, kontrat detayları, kulübün yükümlülükleri gibi detaylar vardı. Bu kısa süre zarfında ciddi çalışmalarla bunları öğrenme fırsatımız oldu. Tenkit edildiğimizi gördüğüm iki husus var. Bir tanesi 10 gün içinde transferleri bitirebileceğimize dair vermiş olduğum demeç. Taraftarların eleştirilerini haklı buluyorum. Göreve geldiğimizde bizim ilk önce transfer için borçsuzluk kağıdı almamız gerekiyordu. Bunu almak için 75 milyon TL ödeme yaptık. 80 milyon TL'lik bir ödemenin vadesini yeniden yapılandırarak bu borçsuzluk kağıdını aldık. Bunu almak için devam eden vergi davalarımızın, Oğulcan Çağlayan'ın bonservisi ile ilgili federasyon kurullarının verdiği kararın da mahkemede sonuçlanmamış alacak kapsamına girmesi gerekiyordu. İlk haftada bu süreci geçmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

"Mevcut takımın bütçesinin yüzde 48'ini 4 oyuncuya maaş olarak ödüyoruz"

Görevi devraldıktan sonra gördükleri tabloyu anlatan Elmas şunları söyledi:

"Anlaşmaları incelediğimizde bugün TFF, Galatasaray'a vermiş olduğu yüzde 25 sapma oranı dahil harcama limiti 547 milyon TL. Bankalar Birliği anlaşması çerçevesinde imzalanmış sözleşme dahilinde verilmiş olan taahhüt de geçmiş sezon futbol giderlerinin yüzde 20 ufaltılması yani bu da 480 milyon TL. Federasyon limiti bankalara taahhüt ettiğimiz futbol bütçesinin üstünde. Mevcut kontratlarımızın gideri 590 TL. Mevcut takımın bütçesinin yüzde 48'ini 4 oyuncuya maaş olarak ödüyoruz. Yeni transferler haricinde önümüzdeki seneye denk gelen menajerlik ücreti 31 milyon TL. Prensipte anlaştığımız oyuncularla kontratlarını finalize etmek için 15 Temmuz'da oynayacağımız ön eleme için lisansları çıkarmak için görüşmelere başladık. Bir tanesi 15 Haziran'da oyuncuları yetiştirme mecburiyetini bilen kulüplerin bonserviste ciddi bir artışa gittiğini gördük. Galatasaray'ın geleceği için ciddi pazarlıklarda bulunduk. Süreç uzadı ve istediğimiz rakamlara anlaşmış olmamıza rağmen gelemedik. Hocamız ilk günden itibaren takımın başında."

Takım ile ilgili kararları Florya ve kulüp merkezi olarak ortak aldıklarını söyleyen Elmas, "Tüm kararları ortak alıyoruz. Bütçelerimizi de oyuncu isteklerimizi de görüp beraber karar veriyoruz. Bugünü kurtarmak için değil 1996-2000 sürecinde olduğu gibi Galatasaray'ın geleceğini sürdürülebilir başarılarla dolu bir takım kurma hedefindeyiz. Aç ve genç, birkaç tecrübeli oyuncuyla takım yapısı düşünüyoruz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün geleceğini için bugünü kurtaracak hamleler yapmayacaklarını kaydeden Elmas, "Ciddi bir takım yapılanmasına gidip cesur olacağız. Önümüzde çok önemli PSV maçı var, sırf ona yetiştirmek için hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. 10 gün söyleminden dolayı üzüntü yaşattıysam özür diliyorum." dedi.

Galatasaray'ın yapısal problemleriyle de ilgilendiklerini söyleyen Burak Elmas, "Futbol giderlerinin geleceğe dönük yapılanması 30 milyon TL nakdimiz GSGM ile ihtilaflı davalarla bloke halde. Her sene 10 milyonluk nakdimiz blokeli durumda. Bunları çözmek için uğraşıyoruz." yorumunu yaptı.

"Biz buraya popüler olmak için gelmedik. Sosyal medya algılarıyla Galatasaray' yönetmeyeceğiz"

Stat isim hakkı ve forma sponsorluğu ile ilgili olarak da mevcut sponsorlarla anlaşma sürecinin tamamlanması gerektiğini aktaran sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Galatasaray tarihinin en önemli sponsorluğunu imzalayacaklarını bildirdi.

Seçime katılan diğer adaylarla bayramdan bir araya gelip projeleri üzerinde görüşeceklerini söyleyen Elmas, "Galatasaraylılardan bir ricam var. Bu dönem birlikte çok şey başaracağız. Galatasaraylıya rağmen değil Galatasaraylıyla beraber yönetme amacındayız. Bize ulaşma kabiliyeti olan üyelerimizin önerilerini bizlere ulaşarak söylemelerini ve sosyal medya aracılığıyla mesaj iletmemelerini rica ediyoruz. Eleştiriyi direkt bize yapsınlar açıktan yapmasınlar. Galatasaray'ın konularının açıktan konuşulmasından rahatsızım. Transfer sürecinde de böyle şeyler yaşıyoruz. Bunun başka sebepleri var. Menajerlerin oyunları, kendi oyuncuları seçilmesin diye başka oyuncuları kötüleme, yalan haberler yapma, taraftarın duygusallığından faydalanarak Galatasaray'ı mecbur bırakmaya çalıştıklarını tespit ettik. Biz buraya popüler olmak için gelmedik. Sosyal medya algılarıyla Galatasaray' yönetmeyeceğiz." diye konuştu.

Şeffaflıktan ödün vermeyeceklerini söyleyen Elmas, camiadan sabır ve destek istedi.

Oğulcan Çağlayan konusunun kasıtlı geciktirildiğini söyleyen Elmas, "Oğulcan formda olduğu bir dönemde takımda yer alamıyor. Kişilerin şahsi menfaatleri Türk futbolunun bekasının önüne geçmiş durumda. Bu sistemle mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Federasyonun ibra edilip edilmemesi ile ilgili sorulan bir soruya Burak Elmas, "Mali genel kurul için evraklar ulaştı, inceliyoruz. Tüzükte değişiklik teklifi var, onu da inceledik. Onu kabul etmeyeceğiz. Tahkim ve disiplin kurulu arasındaki bağımsız olmayan ilişkinin telafisi yemin ettirerek çözdürülmez. Ciddi bir reform arzu ediyoruz. Ara çözüm değil nihai çözüm istiyoruz. Evrakları inceleyerek diğer kulüplerle görüş aldıktan sonra ibraya karar vereceğiz." diye cevap verdi.

Fatih Terim'le 3 senelik anlaşma yaptıklarını söyleyen Elmas, "Galatasaray'ın kaybedecek bir günü yok. Fatih Terim'le dönemimiz boyu sürecek 3 senelik anlaşma yaptık. Galatasaray'ı korumak adına dönemsel suskunluk içindeyiz. Ciddi şekilde bazen rakip taraftarlar tarafından dahi Galatasaray'ın iç işlerine müdahale edip taraftarı manipüle etmek, yönetimleri bazı kararlar almak için mecbur etmek adına operasyonlar yapılıyor. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Bir harita çıkarmaya çalışıyoruz. Gerekli hukuki çalışmaları yapıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Ghezzal'la görüştük"

Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Rachid Ghezzal ile temasa geçtiklerini öyleyen Elmas şunları aktardı:

"Ghezzal'la görüştük. İstediğimiz her oyuncuyla görüşmeye devam ederiz. Birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Hocanın istemesi, maliyetinin uygun olması ve oyuncu karakterinin Galatasaray'da oynamaya uyun olması kriterleriyle oyuncularla anlaşacağız. Transfer yaşayan bir süreç. Bir anda alıp bitiremiyorsunuz. Görüştüğümüz birçok oyuncu var. Ghezzal şu an bitmemiş durumda. Çok oyuncuyla görüşüyoruz. Birçok şart var. Kendi içimizde de bazı dengeleri çözmemiz gerekiyor. İmzaladığımız kontratların hepsinde önümüzdeki 3 senede tahmini limitleri de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çok ciddi dengeleri hesaplayarak bu kararları alıyoruz. Geleceğe dönük kararlar var. Aldığımız oyuncuların genç ve aç, gelir elde edilebilir oyuncular olması konusunda mutabıkız. Alternatiflerle görüşüyoruz. Sonunda Galatasaray bu sene yaptığı kadroyu bu sene için değil önümüzdeki 3 sene için kurma çabasında. Kadrodan ayrılacak ve katılacak oyuncularla böyle bir plan yapıyoruz. Tek maç için geleceği riske atacak kontrata imza atmama konusunda tüm eleştirilerle beraber saha içinde bununla ilgili oluşacak herhangi bir negatif sonuçta da sorumluluğu üstüme alıyorum."

Her oyuncuyla görüşebileceklerini söyleyen Elmas, Beşiktaş ile bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Fransız futbolcu Valentin Rosier ile ilgili bir soruya şu cevabı verdi:

"Her takım, arzu ettiği serbest oyuncuyla ve başka bir takım oyuncusuyla görüşebilir. Bu rekabetin gereğidir. İlk kez olmuyor. Geçen sene birçok kez bize oldu. Belli demeçler de verildi. Nezaket çerçevesinde yapmak önemli. Ahmet Nur Çebi, menajerlerin fiyat yükseltmesi konusundaki eleştirisi haklı. Orada dikkatli davranmamız konusunda hassasiyeti var. Bütçeler belli, limitler belli. Kimin ne yapabileceği belli. Kendi şartlarımız uyarsa görüşmeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimizden beri kulüplerle şeffaf ilişkimiz var. Galatasaray'ın yapması gerekenlerden ödün vermeyeceğiz. Bizim için asıl olan Galatasaray. Başka bir takım ricasıyla transferden vazgeçmedik. Oyuncunun buraya gelmek istemesi, karakterinin Galatasaray'a uyumlu olması gibi önemli faktörler var. Her oyuncuda buna bakıyoruz. Başka bir takım ricasıyla vazgeçmeyiz. O zaman haksız rekabet olur."

"Gedson'a bir büyük kulübümüzün ödeyemeyeceğini düşündüğümüz yüksek resmi bir teklifi oldu"

Gedson Fernandes ile ilgili de konuşan Elmas, "Gedson ile kulübüyle görüşmelerimiz devam ediyor. Hocamızın yeni başkanla iyi ilişkileri var. Gedson'a bir büyük kulübümüzün ödeyemeyeceğini düşündüğümüz yüksek resmi bir teklifi oldu. Centilmenlik iki taraflı olur. Ciddi bir anda yönetim değişikliği oldu süreçte. Rui Costa başkan oldu. Onun bir adaptasyon süreci oldu. Görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'ın mali yapısına uygun olarak görüşmelere devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Nicolae Stanciu için kulüp başkanıyla ile de görüştüklerini söyleyen Elmas, kulübün istediğini ile kendi verebilecekleri rakam arasında fark olduğunu söyledi. Başkan Elmas, her pozisyon için 2-3 oyuncu ile görüştüklerini belirterek Kurzawa, Aanholt ile temas kurduklarını kaydetti.

Transferleri lige kadar yetiştireceklerinin altını çizen Elmas, "Uygun rakamlarda istediğimiz kriterlerde oyuncu bulursak bitirebiliriz. Galatasaray için çok yüksek maliyetli oyuncularla imzalamayacağız. Barış Alper transferi kafa yapımızla ilgili bir gösterge olmalı. Bu tür transferler yapmayı arzu ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Burak Elmas, Galatasaray, Türk Lirası, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, görevdeki 1 ayını değerlendirdi - Son Dakika Spor


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