Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın basın toplantısı (3) - Son Dakika

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulüpte 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan isimlerden Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'e oy vermeyeceğini söyledi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Elmas, görev süreleri boyunca kulübün geleceğini etkileyecek çok önemli adımlar attıklarını dile getirdi. Özellikle mali açıdan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Elmas, çalışmalarının gerekli ilgi ve takdiri görmediğini ileri sürdü.

Kulüpte son olarak düzenlenen olağanüstü divan kurulu toplantısında Galatasaray değerlerine yakışmayan şeylerin yaşandığını savunan Burak Elmas, bu toplantıda kendisine yönelik sözleri nedeniyle eski yöneticiler Mehmet Helvacı, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile başkan adayı Metin Öztürk'ü eleştirdi.

Bu süreçte ailesine de ciddi saldırılar olduğunu anlatan Elmas, "Hakaretler oldu, kızıma ve oğluma. Onlara ciddi anlamda tepkiler oldu. Son anıma kadar yanımda oldular, onlara da teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Burak Elmas, yönetim olarak kısa vadede yapmak istediklerinin tamamını hayata geçiremediklerini anlatarak, "Ancak yaptığımız çok pozitif şey var. Adaylara, 'Ben aday değilim, benimle uğraşmayın, ben sizinle uğraşmıyorum.' demiştim. Fakat bunlar sanırım ben ve arkadaşlarımla uğraşmayı seçim stratejisi olarak kurgulamışlar. Eğer devam ederlerse bundan sonra herkese Galatasaray değerleri çerçevesinde gereken cevabı vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray'ı bir oyun olarak gören ve bu oyunun Galatasaray'a verdiği zararla ilgili hiçbir endişesi olmayan insanlar maalesef bunu yapmaya devam edecek. Ben bu oyunun bir parçası olmayacağım gibi, dışardan bu oyunla mücadele etmeye devam edeceğim." diye konuştu.

Burak Elmas, göreve geldikleri andan itibaren Türk futbolunda sistem konusunda mücadele yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer Türk sporu doğru yönetilmezse bu kadar borçlu olan kulüplerin buradan çıkma ihtimali yok. Bununla ilgili ciddi mücadele verdim. Örneğin sebebi belli olmayan hakemlerin görevden alınmasıyla ilgili ilk açıklama yapan kulüp Galatasaray olduğu gibi federasyon başkanını istifaya çağıran ilk kulüp de Galatasaray'dır. Biz bunu sadece Galatasaray için değil, tüm kulüplerin bekası için yaptık. Bu mücadelede de karşımızda taraftar oluştu. 'Niye bu kadar cephe açtınız?' diye sordular. Biz bunu hiçbir zaman iktidar mücadelesi olarak görmedik, Galatasaray mücadelesi olarak gördük. Hatalara göz yummadık. Bunun bedelini olağan genel kurulda ödemiş olabiliriz ama hala Galatasaray için doğru yaptığımızı ve bunun da yakın zamanda anlaşılacağını düşünüyoruz."

"Mevcut 2 adaya oy vermeyeceğimi söyleyebilirim"

Burak Elmas, kendisinin de bir taraftar olduğunu ve taraftarın futboldaki başarıya büyük önem verdiğini belirterek, "Taraftarın yerinde olsam Burak Elmas'a büyük ihtimalle çok tepki gösterirdim. Ciddi anlamda eleştirirdim. Fakat taraftar ve üyeleri birbirinden ayırmak isterim. Çünkü üyelerin sorumluluğu var. Taraftar Galatasaray'ın geleceğini düşünmek zorunda değil. O andaki başarıyla mutlu olmak, takımının şampiyon olmasını ister. Ancak üyelerin uzun vadeli bakma sorumluluğu var." ifadelerini kullandı.

Elmas, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile ilgili soru üzerine, "Şu aşamada benim adaylara desteğimin herhangi bir önemi yok. Bir seçim süreci vardı, 2 aday vardı. Seçim iptal oldu ve biz tekrar ilan ettik seçimi. Demokrasiye inanan herkes, aday olacaklara saygı göstermeli. Aday olanların söylemlerini ve Galatasaray değerlerine gerçekten gönülden riayet edip etmediklerini gördükten sonra kime oy vereceğime karar vereceğim. Ama mevcut iki adaya oy vermeyeceğimi söyleyebilirim." diye konuştu.

"Campos, Galatasaray kasasından bir kuruş almadı"

Burak Elmas, görevinden ayrılan sportif danışman Luis Campos'un kulüpten herhangi bir ücret almadığını vurgulayarak, "Yeni bir sistem kurduk, Galatasaray'ın kişilere değil sisteme bağlı olmasını istedik. Campos bugüne kadar Galatasaray kasasından bir kuruş almadı. Zaten kendisiyle mayıs ayında sözleşme imzalayacaktık. Torrent ve Pasquale Sensibile ile de konuştuk." ifadelerini kullandı.

Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun yeni yönetim seçilmeden transfer yapılmaması gerektiğine yönelik açıklamasının sorulması üzerine Elmas, "O da bir kötü niyet örneğidir. Voleybol gibi bazı şubelerde transferlerin erken sonuçlanması gerekiyordu. Başkan adaylarının da bu karar sürecine dahil olmasını istedim ve hassasiyetle hareket ettim. Yönetim kurulunda herhangi bir transfer yapmama kararı almamıza rağmen, ertesi gün Eşref Bey'in böyle çok garip, iyi niyetten uzak yazısı geldi. Bu süreçte hem Eşref Bey'e hem de Metin Bey'e çok samimi davrandım ama bu iyi niyetin suistimal edildiğini net şekilde söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

" (Fatih Terim kararı) Doğru kararı verdiğimi düşünüyorum"

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile yolları ayırma kararının dönemin şartları doğrultusunda alınmış doğru bir karar olduğunu söyledi.

Bu kararı aldıkları dönemde kendi içlerinde çok tartıştıklarını anlatan Elmas, "Ben yine kendi bakış açımla ve karşımdaki kişiyi de korumak açısından doğru kararı doğru zamanda verdiğimi düşünüyorum. Fatih hoca ile ilgili görüşlerimi anlattım. Bu kararı alırken ne kadar zorlandığımı söyledim. Her ne kadar sonra Fatih hocanın ibrasızlık için çalıştığını arkadaşlarım teyit etse de... Ayrılık sebebi bizim ideallerimizle uygulama hızıyla ilgili. Galatasaray Kulübü ile Florya'nın iki ayrı kulüp olması ve bunu birleştirme zarureti sebebiyle aldığımız bir karardır." şeklinde görüş belirtti.

"Tazminat olayı çok çirkinleştirildi"

Burak Elmas, Domenec Torrent'i uzun vadeli bir proje kapsamında takımın başına getirdiklerini dile getirerek, "Geldiği günden itibaren organize bir şekilde yıpratıldı. Takımın baskı altında oynadığı ve öz güvenini kaybettiği bir sezonda zaten kendisinden bir mucize beklemiyorduk. Biz bu 6 ayı, sonraki sezona hazırlık olarak görüyorduk. Biz devam etseydik bunun hata ya da doğru olup olmadığını zaman gösterecekti." diye konuştu.

Galatasaray'ın futbolda yüksek maliyetli oyuncular transfer edemeyeceğini aktaran Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir sonraki yönetim, daha düşük bir bütçeli takımı lider yabancılarla oynatma şansına sahip olacak. Bunu biz hazırladık. Umarım kendileri de doğru seçimler yaparlar. Çok zor bir sezon geçirdik. Genç oyuncu grubunun öz güven kaybı yaşadığı bir dönemde onlara öz güven kazandırmak pek kolay olmuyor. Maalesef seçim söylemlerinde görevdeki hocanın işi de zorlaştı. Seçim sonucunda gideceğini bilen bir kişi nasıl takıma hakim olabilir, nasıl takımı motive edebilir? Gittiğinde şampanya patlatılacağı söylenen bir teknik direktör, nasıl takıma öz güven aşılayabilir? Torrent ile konuştum, karakterine ve futbol bilgisine güveniyorum. Ama doku uyuşması her zaman olmayabilir. Tazminat olayı çok çirkinleştirildi. Geldiğimizde, uzun vadeli bir sistem bakış açısıyla 5 aylık kontrat yapacak halimiz yoktu. Bunlar iyi niyetli olmayan şeyler. Torrent iyi bir insan, iyi bir teknik adam, araştırarak göreve getirdik."

"Galatasaray'da birleşmenin sonuçlanacağını düşünmüyorum"

Burak Elmas, bütün çabasına rağmen Galatasaray'da birleşmeyi sağlayamadıklarını ve bunun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını vurgulayarak, "Bundan sonra Galatasaray'da bir birleşme mücadelesinin sonuçlanacağını düşünmüyorum. Galatasaray kendi içinde bir fikir mücadelesi verecek. Beni Galatasaray'da bundan sonra başkan olarak görüp görmeyeceğinize ise zaman ve genel kurul üyelerimiz karar verecek. Ben bir Galatasaraylı olarak hep burada olacağım." diye konuştu.

Elmas, bir soru üzerine kendileri için kişilerden öte sistemin önemli olduğunu anlatarak, "Fatih hoca da Ekrem hoca da Galatasaray'a büyük hizmet etmiş kişiler. Yöneticiler de öyle. Hiç kimse Galatasaray'dan önemli değil. Galatasaray'da uzun vadede sürdürülebilir başarının geleceği sistemler olmalı." şeklinde görüş belirtti.

"Oyuncu satışı ya da alımı yapmama kararı aldık"

Burak Elmas, Kerem Aktürkoğlu başta olmak üzere herhangi bir futbolcularına resmi bir transfer teklifinin olmadığını belirterek, "Duyduğumuz, ilgili olanlar var ama elimize herhangi bir şey gelmedi. Seçim sürecinde herhangi bir oyuncu satışı ya da alımı yapmama kararı aldık." açıklamasını yaptı.

Galatasaray'da zor ve önemli kararların alınacağı bir dönemde göreve geldiklerini dile getiren Elmas, "Arkadaşlarıma martta yapılacak genel kurulda ibrasızlıkla karşı karşıya kalabileceğimizi söyledim. Beni şaşırtan şu oldu. İyi niyetliyken bize bu kadar kötülük yapılabileceğini tahmin etmedim. Benim vicdanım çok rahat. Bana sorduklarında, 'Ben vicdanımda kendimi Galatasaraylı olarak, arzu ettiğim gelecekle ilgili strateji bakımından ibra ediyorum.' demiştim. Bu seçim döneminde birçok aday, bizim yaptığımız projeleri devam ettireceğini söyledi. Hatta yönetim kurulundaki arkadaşlarıma da teklifler yaptılar." diye konuştu.

"Seçimin yapılması için elimizden geleni yapacağız"

Seçimin zamanında yapılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Elmas, "Seçim dönemiyle ilgili bütün mahkeme kararlarına karşı kulüp olarak doğru olan bütün savunmaları yaptık. Ancak mahkeme kararları ile ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Seçimin 4-11 Haziran'da yapılması için elimizden geleni yapacağız. Ancak adaylara karşı aynı samimiyette olmayacağımı söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Burak Elmas, başkan adaylığı için adı geçen eski başkanlardan Dursun Özbek ile yakın zamanda bir araya geldiğini belirterek, "Sayın Dursun Özbek ile birçok kez görüştük. Gayrimenkul projesiyle ilgili kendisinden destek de istemiştim. Dursun başkan bana 'Senin olduğun yerde ben aday olmam.' demişti. Eski başkanımız olarak her konuda bilgi sahibi ve aday olmayacağımı da söyledim. Aday olup olmayacağı kendi takdiri ve kararıdır. O ya da başkası aday olursa, Galatasaraylılar en doğru seçimi yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da karışıklık çıkarmak isteyenlerin olduğunu da belirten Elmas, "Umarım bir gün Galatasaray Başkanlık makamına zarar vermek için Galatasaray'da erken seçim yaptırmak için illegal bahis çeteleriyle iş birliği yapanlar da yargımız tarafından ortaya çıkarılır. Bununla ilgili suç duyurusunda bulundum." diyerek sözlerini tamamladı.