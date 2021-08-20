Üye Girişi
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'tan TFF ve kurullarına sert tepki Açıklaması - Son Dakika

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'tan TFF ve kurullarına sert tepki Açıklaması

20.08.2021 15:44
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'tan TFF ve kurullarına sert tepki Açıklaması, System.String[]

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurullarının haksız kararlarla Galatasaray'a diz çöktürmek istediğini söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurullarının haksız kararlarla Galatasaray'a diz çöktürmek istediğini söyledi.

Burak Elmas, başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ile birlikte kulüp televizyonunda çıktığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile Çaykur Rize spor kulüpleri arasındaki Oğulcan Çağlayan davasının ve Brezilyalı oyuncu Marcao'ya verilen 8 maçlık cezanın görünenden daha derin boyutları olduğunu belirten Başkan Elmas, "Bu olay bundan çok daha geniş kapsamı olan, Galatasaray'a diz çöktürmeye çalışılan, Galatasaray'a birçok yolla baskı yapılan, en sonunda da Galatasaray'ın farklı bir oyuncusuna verilecek cezayla tehdit etmeye kadar gidilecek bir olaylar zinciri." ifadelerini kullandı.

"Ortada Galatasaray'a karşı başlatılmış bir mücadele, diz çöktürme çabası var." diyen Burak Elmas şöyle konuştu:

"Galatasaray Spor Kulübü dün akşam itibarıyla gelişen olaylardan sonra boyun eğmeyecek, bedeli ne olursa olsun sonuna kadar mücadele edecek. Artık bu, Galatasaray Spor Kulübünün en önemli davası olmuştur. Bu süreçte bizim uzlaşmayla bu konuyu çözme irademiz oldu. Tahir Kıran başkanın gelmesi, bizim gelmemiz... Ciddi bir çabayla, camialar arasında oluşturulmaya çalışılan bu kavgayı sona erdirme iradesini ortaya koyduk. Tahir Kıran'a da camiadan büyük bir baskı var. Çaykur Rizespor camiasıyla Galatasaray camiası arasında hiçbir sorun yok. Fakat bir kesim, bazı isimler, bunu bir kan davasına çevirmeyi arzu ediyorlar. Bu baskıyı Çaykur Rizespor yönetimine ve sayın başkana da yapıyorlar. Bir şekilde bazı oyuncuları kiralık olarak veya bonservisiyle verip, belirli bir ödeme yapma çerçevesine anlaşma aşamasına geldik. Fakat çok enteresan gelişmeler yaşandı. Giresunspor maçında oyuncumuz Marcao son derece yanlış bir hareket yaptı, kendisi de özür diledi. Fakat bize Marcao'nun disiplin kurulundan alacağı cezayla ilgili bir takım duyumlar gelmeye başladı. En üst sınırdan vermeyelim, düşürelim benzeri duyumlar."

"Suç duyurularından feragat etmemiz istendi"

Bu süreçte Çaykur Rizespor'la aralarındaki protokol görüşmelerinin devam ettiğini aktaran Başkan Elmas, "Çarşamba günü elimize son bir protokol geldi. Bu protokolde Galatasaray'ın kabul edemeyeceği birkaç önemli şart vardı. Daha da enteresanı, Çaykur Rizespor'un avukatından bize gelen protokolün ön yazısında, bu protokolün perşembe günü saat 5'e kadar imzalanması arzusu dile getirildi. Halbuki cuma da imzalanabilir. Perşembe günü ne var? Marcao'nun cezası disiplin kurulunda görüşülecek. Daha önce söylemiştim, Oğulcan davası sadece bir oyuncu ve iki kulüp arasındaki bir davadan çıkmış durumdadır. Sözleşmedeki bir madde ayrıca bizi şaşırttı. Çaykur Rizespor'dan gelen protokolde, Tahkim Kurulu aleyhine bulunduğumuz suç duyurularından feragat etmemiz istendi. Şöyle bir intiba oluştu bizde, bu görüşme Çaykur Rizespor'la değil, federasyon ve kurulları da bunun içerisinde. 'Bize karşı bu hukuksuz kararı veren Tahkim Kuruluyla ilgili suç duyurusundan vazgeçmemiz söz konusu değil. Bu anlaşma masadan kalkmıştır.' dedik." şeklinde konuştu.

Galatasaray başkanı, yaşanan gelişmelerden sonra Marcao'ya verilecek cezanın en üst sınırdan olacağını tahmin ettiklerinin altını çizerek, "Federasyondaki birçok kişi de verilen hukuksuz kararlardan çok rahatsız. Burada Galatasaray, Marcao'ya verilecek cezayla tehdit edilip, bu tehdit sonucunda da Rizespor'la bize dikte edilmek istenen anlaşmayı imzalamak mecburiyetinde bırakılmak isteniyor. Dün itibarıyla Rizespor'la sulh yoluyla anlaşma yolumuz kapanmıştır. Bu artık Galatasaray'ın en önemli hukuki davalarından bir tanesidir. Kimse Galatasaray'ı köşeye sıkıştırmaya kalkmasın. Bunun altında ezilirler. Rizespor'la, Rizelilerle aramızı bozmak için bunu kan davasına çevirenlere de uyarım, buna devam etmeyin. Çok tehlikeli bir yere gider. Bunun sonunda da kaybeden Galatasaray ve Rizespor değil, sizler olacaksınız. Biz bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bunu bedeli neyse ödemeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

"Oğulcan davası nedeniyle bürokraside Galatasaray'ın bir takım haklı olduğu konular da çözümsüzlüğe itilmiştir." ifadelerini kullanan Elmas, "Buradan herkesi uyarıyorum. Galatasaray Spor Kulübü çok köklü, büyük bir camiadır. Galatasaray'a haksız şekilde ceza verme, diz çöktürme çabalarının altında, bunu yapmaya çalışanlar ezilir. Bir takım ciddi önlemler alacağız. Kişilerle değil, Türk futbolunun sorunlarının çözülmesinin arkasına konulan iradeyle ilgili mücadele edeceğimizi ortaya koyduk. Hiçbir olayı kişiselleştirmedik. Görünen o ki karşı paydaşlarda bu iş kişiselleştiriliyor, kişiselleştirilen yer de Galatasaray Spor Kulübü. Biz buna izin vermeyeceğiz. Geçen hafta başkan yardımcımız, Sayın Murat Balcı yönetimindeki Tahkim Kurulunun istifa etmesini dile getirdi. Görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunduk. Buna benzer bir suç duyurusunu Sayın Aytaç Yüksel yönetimdeki Disiplin Kurulu için yapacağız. Ayrıca Disiplin Kurulu kararının ve Tahkim Kurulu kararının Rizespor-Galatasaray davası için güç gösterisi olarak hukuk dışı yollarla kullanıldığı için de savcılığa bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Artık bu dava Galatasaray davasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Marcao ile ilgili Tahkim Kuruluna itirazda bulunmayacağız"

Başkan Elmas, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e şu mesajı vermek istediğini söyledi:

"Geldiğimiz süreçte görüyoruz ki Galatasaray'a karşı TFF içerisinde bir lobi var. Hatta bu bir suç örgütü. Suç örgütüyle ilgili de suç duyurusunda bulunacağız. Burada ilk kesilen ceza Galatasaray'dan alınmak istenen bir haraçtır. Aslında ödenmemesi gereken oyuncunun bonservisinden çok daha yüksek bir haraçtır. Kaynak aktarma cezasıdır. Daha sonra da disiplin, tahkim kurulu verdikleri cezalarla Galatasaray'a kesilen bu haracı baskıyla ödetmeye çalışmıştır. Galatasaray'dan haraç kesemezsiniz. Adil olmak mecburiyetindesiniz. Bugün itibarıyla Sayın Murat Balcı yönetimindeki Tahkim Kurulu, Sayın Aytaç Yüksel yönetimindeki Disiplin Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) ile Galatasaray'ın birebir mücadelesi vardır. Eğer federasyon bununla ilgili üzerine düşeni yapmazsa, mücadelemiz TFF ile de olacaktır. Şikayet ettikleri konularla ilgili gereğini yapmalarını bekliyoruz. Bu Türk futbolu için önemlidir. Birçok takım bu haksızlıklara uğruyor ama Galatasaray'a bildiğiniz bir operasyon yapılıyor. Bundan sonra verecekleri tüm cezalar için hukuk yoluna gideceğiz. Biz Marcao'ya verilen Disiplin Kurulu cezasının hukuk dışı olduğunu düşünsek de Disiplin Kuruluyla ortak çalıştığını düşündüğümüz Tahkim Kuruluna Marcao ile ilgili itirazda bulunmayacağız."

TFF ve kurullarının Galatasaray'a bedel ödetmeye çalıştığının farkında olduklarının altını çizen Elmas, "Galatasaray bedeli neyse öder ve bunun altında ezilirsiniz. Sizi son kez uyarıyorum. Galatasaray bugüne kadar buna benzer birçok mücadele verdi. Galatasaray'ın çözüm odaklı iradesini zaaf olarak görmeyin. Galatasaray bundan sonra bütün bu olayların takipçisidir. Galatasaray'a haksız cezalar veren, Galatasaray'ın altını oyan her kişi, bedel öder. Galatasaray olarak bu bedeli ödetmek için hukuk içerisinde hem ülke içinde hem de yurt dışında spor hukuku ile insan hakları çerçevesinde süresi ne olursa olsun mücadelemizi yapacağız." şeklinde konuştu.

Burak Elmas son olarak, bugün itibarıyla TFF'ye gösterdikleri samimi duruşun karşılığı gelene kadar, Galatasaray Spor Kulübü olarak ilişkilerini ihtiyaç olan yazışma seviyesine indirdiklerini de sözlerine ekledi.

Futbol Federasyonu, Burak Elmas, Galatasaray, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'tan TFF ve kurullarına sert tepki Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi 16:06 İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı 15:36 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti 15:27 Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var 14:26 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur 14:05 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: 13:52 Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: "İşlerim var, 150 bin avromu kaybedeceğim"
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 13:47 Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi 12:49 PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
16:08 Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu
16:06 İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi
15:36 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı
15:28 Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı
15:26 Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti
15:03 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi
14:47 Türkiye'deki bilet fiyatlarına taraftardan tepki geldi
14:25 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var
14:23 Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu
14:14 Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur
Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu         
16:09
Eski eşini 30 kez bıçaklayarak öldüren cani, cinayetin ardından çiğ köfte yiyip nargile içmiş Eski eşini 30 kez bıçaklayarak öldüren cani, cinayetin ardından çiğ köfte yiyip nargile içmiş         
15:42
Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı         
15:28
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi         
15:04
Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu         
14:24
2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler 2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler         
14:02
Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon         
13:52
"Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek         
13:00
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak         
11:55
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var         
11:44
36 yaşındaki Pelin Karahan, leopar desenli bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı 36 yaşındaki Pelin Karahan, leopar desenli bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı         
11:20
Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek         
11:16
Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı         
11:13
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 16:24:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'tan TFF ve kurullarına sert tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement