Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz'den Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebiyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz'den Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebiyle ilgili açıklama Açıklaması

25.03.2021 16:29
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz'den Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebiyle ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayılarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı başvuru üzerine, başvurunun reddi için 6 sayfalık dilekçeyi federasyona vermek durumunda kaldıklarını söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayılarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı başvuru üzerine, başvurunun reddi için 6 sayfalık dilekçeyi federasyona vermek durumunda kaldıklarını söyledi.

Kulüp televizyonunda katıldığı programda soruları yanıtlayan Cengiz, sarı-lacivertli kulübün gündem değiştirmek için böyle bir başvuruda bulunduğunu savundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yayıncı kuruluştaki bir programa katıldığını hatırlatan Cengiz, "Yorumcu denen zat, hem 28 şampiyonluğu söyledi, üstüne 'Bunu inşallah olumlu değerlendirirsiniz.' dedi. Soru soruluktan çıktı, hem savcı, hem yargıç hem bilirkişi oldu. Ey yorumcu sen kimsin? Tabii ki insan olarak değerlisin. Ama senin oradaki merteben soru sormak. Bir de hüküm icra edip TFF Başkanı'nı zor duruma düşürmek değil. Fakat zor duruma düşürmenin ötesinde Sayın TFF Başkanı o sıkışma içinde öyle bir laf etti ki bizi hukuk adına ürküttü. 'Biz inceliyoruz.' dedi. Bir irkildik, çünkü bildiklerimiz var." diye konuştu.

Sarı-lacivertli kulübün başvuru zamanlamasını bilinçli olarak seçtiğini ileri süren Cengiz, "O kadar kırılgan bir camiaları var ki hemen rüzgara kapılıyorlar, üfürmeniz yetiyor. Bunu gördükten sonra biz bir komite kurduk, hemen hazırlandık. Altı sayfaya yakın dilekçeyi maalesef TFF'ye vermek durumunda kaldık." ifadelerini kullandı.

"Müflis bir tüccar hareketi bu"

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin başvurusuyla ilgili, "Bu iflas etmiş tüccarın eski defterleri karıştırması babında federasyona olan başvurusunu ciddiye almadık. Müflis bir tüccar hareketi bu." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün ligde puan kaybettiği bir haftada gündemi değiştirmek istediğini savunan Cengiz, şunları kaydetti:

"Bu hafta da yaptılar, hemen gündem değiştirmek için bir şey atıyorlar. Bu beni ilgilendirmez. Galatasaray'da bu yapılsa beni ipe çekerler. Sokakta yürütmezler. Galatasaray camiası bu konuda daha uyanıktır. Bizimkilerin gündemini hemen değiştiremezsiniz. Bizimkiler doğruluk, dürüstlük ve amaca yönelik başarıdan yanadır. Fenerbahçe camiasına en ufak laf etmem. Fakat camialarla yönetimler farklıdır. Bir yönetimin yaptığı ağır bir suçu ben camiaya yüklemem."

"Cumhuriyet" tepkisi

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 yendikleri derbide üzerinde "Fenerbahçe Cumhuriyeti" yazan bir pankartın dikkatini çektiğini belirterek, "TFF, Sayın Vali, İçişleri Bakanı, savcımız, emniyet herkes var. Karşıda dev bir pankart; 'Fenerbahçe Cumhuriyeti' yazıyor. Dünyada bir tek makamın önünde 'cumhuriyet' sözcüğü vardır: 'Cumhuriyet Savcısı.' Kraliyet savcısı değil onlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin savcısı. O kadar savcı var orada ve devlet ricali var, bu nedir ya?" şeklinde görüş belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bir açıklamaya da tepki gösteren Cengiz, şunları kaydetti:

"Sonra neden 'Fenerbahçe Cumhuriyeti' dediklerine kanıt çıktı. İnternet sitelerinde bir yayın yaptılar. Diplomatik 'tanıma' sözcüğü, devletlere aittir. Bir deklarasyon yayınladılar. Orada 'Biz Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunu tanıyoruz' dediler. Evet, tanımak bir devlete, cumhuriyete aittir. İşte burada Fenerbahçe Cumhuriyeti, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu tanıdı. Sen kimsin? Bakın, Fenerbahçe camiası sözlerimi lütfen ayırsın. Ben yönetimin yazdığını söylüyorum."

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz'den Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebiyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika Spor


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