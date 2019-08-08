Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Kupayı biz kaldırdık çok mutluyuz"
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Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Kupayı biz kaldırdık çok mutluyuz"

5 dakika önce

TFF Süper Kupa Finali -Ankara Eryaman Stadyumu -Galatasaray-Akhisarspor maçının ardından -Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklaması ANKARA - TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray, kupasını düzenlenen törenle aldı.

-TFF Süper Kupa Finali
- Ankara Eryaman Stadyumu
-Galatasaray-Akhisarspor maçının ardından
-Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklaması ANKARA - TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray, kupasını düzenlenen törenle aldı. Maçın ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, açıklamalarda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Süper Kupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:23 Kaynak: AA
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