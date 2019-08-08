Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Kupayı biz kaldırdık çok mutluyuz"
5 dakika önce
TFF Süper Kupa Finali -Ankara Eryaman Stadyumu -Galatasaray-Akhisarspor maçının ardından -Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklaması ANKARA - TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray, kupasını düzenlenen törenle aldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:23 Kaynak: AA
-TFF Süper Kupa
Finali
- Ankara Eryaman
Stadyumu
-Galatasaray-Akhisarspor maçının ardından
-Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
'in açıklaması ANKARA - TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray, kupasını düzenlenen törenle aldı. Maçın ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den bomba Falcao açıklaması Kupa canavarı Fatih Terim! Galatasaray'da 20'inci kupasını kazandı Emre Belözoğlu çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı Medipol Başakşehir, Olympiakos'a 1-0 yenildi