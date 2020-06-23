Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: "Öyle videolar gördüm ki kendimi yaşamak zorunda hissettim" - Son Dakika

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: "Öyle videolar gördüm ki kendimi yaşamak zorunda hissettim"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı futbol takımının şampiyonluk yolunda önünün kesilmeye çalışıldığını iddia etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı futbol takımının şampiyonluk yolunda önünün kesilmeye çalışıldığını iddia etti.

Cengiz, GS TV'ye yaptığı açıklamada, Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldıkları maçın hakemi Alper Ulusoy'un yönetimine eleştiride bulundu.

Karşılaşma ve hakem yönetimi ile ilgili görüşlerini aktaran Mustafa Cengiz, "Hiçbir maçı terk etmem. Sonuna kadar izlerim. Maçta 66. dakikada sanırım skor 3-1 oldu. Sonra ben Gaziantep FK'yı tebrik ederim. Müthiş baskı kurdular. 10 kişi defansa çekildik. Kimseyi eleştiremem. Eleştireceğim tek insan hakem maalesef. Türk hakemlerinin hiçbirinin art niyet taşımadığına inanmak istiyorum. Hakem, kuşkularımı derinden yaraladı. Son saniyede 6 saniye kuralı işledi. UEFA ve FIFA'nın talimatları var. Kaç yıldır bu kural uygulanmıyor. Aynı maçta rakip takım kalecisi 16-18 saniye topu tutmuş. Sevgili Alper Ulusoy, onu niye çalmadın? Son saniye neden bir şey yarattın kuşkusu doğdu bizde? Gaziantep FK'yı asla küçümsemiyorum. Gaziantep'in attığı 2. gol... VAR'da oturan uluslararası değer verdiğimiz bir hakem. O dünkü maçı izlemedi mi? Burada kuşkulanırsam haksız mıyım? Galatasaray'ın hakkı yendi demeyecek miyim? Türk futbolu zora girer. Bu zorluğu istemiyorum. Hakem özür dilemesini bilmeli. Gerektiğinden aynadan utanır. Onur ve karakter bunu gerektirir. Kendileri bilir. Bir şey diyemem." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Cengiz, GS TV muhabirinin "Bu sene şampiyonluğumuzu elimizden almaya mı çalışıyorlar?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Oluşan algı bu. Maalesef. Galatasaray'ın 3. defa şampiyon olması mali açıdan kulübü düzeltecek ve arayı kapatacak diye algı oluşturuldu. O kadar yalan, haksız ve uyduruk iftiralar ortaya atılıyor ki insanlar kendi söylediği yalana inanmaya başlıyor. Galatasaray, Türkiye en büyük camiası. Rakipler bunun önünü kesmek durumunda. Onları da anlıyorum. Fakat rakibin talip olduğu bir oyuncuya başka bir takımın ki 2 yıldır yaşıyorum bunu. Yazsam hatıralarımı bazıları sokağa çıkamaz. Rakibin dengesini bozmak için yanlış yollara tevessül ediliyor. Bazı takımlar scout ekibi beslemiyor. Galatasaray hangi oyuncuya gidiyorsa ona gidiyor. Biz Galatasarayız. Bizi istemeyeni istemeyiz. Biz bu kültürle yetiştik. Rakibi açığa düşürerek iş yapmayız. Sahada ve dışında mertçe mücadele ederiz. Anlayan anladı. Onlara saygılarımı iletiyorum."

"Hakemler VAR'a gitmeye çekiniyorlar"

Mustafa Cengiz, hakemlerin VAR'a başvurmaya çekindiğini savundu.

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynanan maçta VAR sisteminin ardından kararların değiştirildiğinin hatırlatılması üzerine Cengiz, şunları kaydetti:

"Hakemler, VAR'a gitmeye çekiniyorlar. Ama ben bunu sadece 1 maç olarak değil süreç olarak görüyorum. Birtakım çevreler önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Teknik heyetim ve futbolcularım çok değerli. Bunu bir şekilde telafi ederiz. Pes etmeyecek halde devam ettiririz. Galatasaray kültüründe pes etmek yok. Arka planda müthiş bir mücadele veriliyor. Bu kadar olay ve maç bedava yapılmıyor. Milyonu aşkın borcumuz var. Çoğu gecikmiş. Bunu kucağımızda bulduk. Keşke enkaz devralsaydık. Sistem yok edilmiş. Kimse UEFA'yı, CAS'ı ve Florya'yı görmüyor. Biz bir maçta dağılamayız. Pes eden bir camia değiliz. Beraberliğe sevinen bir takım değiliz. Mücadeleyi sonsuza dek sürdüreceğiz. Dünyanın sayılı 4-5 takımından biriysek bir gün dünyanın tepesine ulaşacağız. Buna yürekten inanıyorum. Biz boyun eğmeyiz."

"Öyle videolar gördüm ki kendimi yaşamak zorunda hissettim"

Yakın zamanda beyninden ve midesinden 2 operasyon geçiren başkan Mustafa Cengiz, sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Hiçbir terslik tek başına gelmez. Bana gelen terslik de en az 3 tane. Çok ciddi. Azim, irade ve doktorlarımın gayretiyle bu ses düzeyine ulaştım. Pandemi süreci yaşıyoruz. Bu süreçte 1,5 ay oldu ilk ameliyatım. 2 tümör vardı. Doktorum bana söylemeden 3. tümörü de almış. Öncelikle çok mesaj var cevap veremeyeceğim kadar. Nasıl şükran borcu olduğumu anlatamam. Dua zincirlerini duyumsadım ve hissettim. Öyle videolar gördüm ki kendimi yaşamak zorunda hissettim. Ben son nefesime kadar onlar için çalışmam gerektiğine yürekten inandım. Benim için en kolay iş 2 satır yazı. İstifa. Ama bunu yapamam. Tribünde taraftar ne ise ben oyum. Camiam neyse ben oyum. Temsil edemediğime, başarılı olmadığıma inandığımda çekilirim."

Galatasaray camiasına her zaman sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Başkan Cengiz, şöyle devam etti:

"Şu anda bir çatışma ve toplumsal ayrışma gibi bir şey var. Ama ben bunu sahiplenme olarak görüyorum. Bu bir sahiplenme. Bir muhalefet olarak görmüyorum. Galatasaray'a sahip çıkıyorlar. Ben komadan çıktım, ayıldım. Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak'a seslendim. Banka ile ilgili bir şey söyledim. Doktorlar şoka girdi. İkinci ameliyattan uyandım. Gizli telefon verdiler, yöneticileri aradım. İki kelime söyledim Galatasarayla ilgili. İçinde bulunduğumuz süreçte asla 1 saniye bile durmamamız gerekiyor. Tüm yönetim herhangi bir kişisel çıkar olmadan sabah akşam çalıştılar. Her gün burada toplantı yaptık. Doktorlar yakaladı, hepsini kovaladığı durumlar oldu. Bunları takdir alma duygusuyla söylemiyorum. Yönetici arkadaşlarıma yapılan haksızlıkları onaylamıyorum. Camiadan istirhamım onlar da en az benim kadar Galatasaraylı. Hiçbir menfaat yok. Çıkar yok. Bunu bilsinler. Onlar benimle var. Her zaman varlar. Son nefesime kadar mücadele vereceğim. 1,5 aylık eylemlerin hepsinden haberim var. Endişe etmesin taraftarlar."

"Cumhurbaşkanımıza özel bir teşekkür etmek istiyorum"

Mustafa Cengiz, hastalığı süresince kendisini arayan ve destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bu süreçte herkesten "Geçmiş olsun" telefonları ve mesajları aldığını aktaran Cengiz, "Hastalığım sürecinde beni devamlı arayan ve doktorlarla süreci izleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a özel bir teşekkür etmek istiyorum. Hayatımda ilk defa bir insanla, bir camianın temsilcisiyle böylesine ilgilenen bir insan gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra Kemal Kılıçdaroğlu'na, Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Mevlüt Çavuşoğlu'na, Berat Albayrak'a, Abdülhamit Gül'e ve Meral Akşener'e teşekkür ediyorum. Unuttuklarım için binlerce özür. Asıl teşekkür etmem gereken camiam ve Türk insanı. Bu dua bana hala ulaşıyor. İnan edin insanlar sinerji sağlıyor." diye görüş belirtti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Öyle videolar gördüm ki kendimi yaşamak zorunda hissettim

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Gaziantep, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:02 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: 'Öyle videolar gördüm ki kendimi yaşamak zorunda hissettim' - Son Dakika

Son Dakika

Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım         
00:53
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı         
00:17
Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri         
00:01
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı         
00:01
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı         
23:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu         
23:33
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak         
23:24
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı         
22:57
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak         
22:45
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın? Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?         
22:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali         
22:09
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül         
22:07
Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı         
22:01
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın         
21:54
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek         
21:42
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi         
21:39
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı         
21:36
ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı         
21:29
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu         
21:19
Tunç Soyer, Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı         
21:16
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:16
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu         
21:05
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor         
20:58
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı         
20:43
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı         
20:20
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi         
20:18
Milli hava savunma sistemi Hisar-O, Suriye sınırına konuşlandırıldı Milli hava savunma sistemi Hisar-O, Suriye sınırına konuşlandırıldı         
20:16
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek         
20:08
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti         
19:49
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi         
19:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 06:20:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: "Öyle videolar gördüm ki kendimi yaşamak zorunda hissettim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei