Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz (1) - Son Dakika

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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz (1)
6 saat önce
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:30 Kaynak: AA
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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