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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye...
6 saat önce
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 08:50 Kaynak: AA
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