Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz (2) - Son Dakika

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz (2)

6 saat önce

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz (2)

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Obi Mikel'in "Sezon iptal edilmeli" çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim Talisca'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran yorum Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Son Dakika Haberleri
23:58 Slovenya ve Danimarka'da koronavirüsten ilk ölümler
23:57 FLAŞ
23:56 Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar
23:56 Baraj kapakları açıldı, adacıkta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - 2
23:54 Erzincan Belediyesi, korona virüse karşı dezenfekte çalışması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 23:58:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]