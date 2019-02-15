Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Cas'a Yaptıkları İtirazın Kabul Edildiğini ve UEFA ile...

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Cas'a Yaptıkları İtirazın Kabul Edildiğini ve UEFA ile...

22 dakika önce

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, CAS'a yaptıkları itirazın kabul edildiğini ve UEFA ile olan yapılandırma anlaşmasının süreceğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Cas'a Yaptıkları İtirazın Kabul Edildiğini ve UEFA ile..., System.String[]
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, CAS'a yaptıkları itirazın kabul edildiğini ve UEFA ile olan yapılandırma anlaşmasının süreceğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:03 Kaynak: AA

Spor
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