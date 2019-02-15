Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Cas'a Yaptıkları İtirazın Kabul Edildiğini ve UEFA ile...
22 dakika önce
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, CAS'a yaptıkları itirazın kabul edildiğini ve UEFA ile olan yapılandırma anlaşmasının süreceğini açıkladı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, CAS'a yaptıkları itirazın kabul edildiğini ve UEFA ile olan yapılandırma anlaşmasının süreceğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:03 Kaynak: AA
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