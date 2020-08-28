Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den camiaya destek çağrısı - Son Dakika

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün başlattığı "Gücümüz Sizsiniz" kampanyası için taraftarları desteğe çağırdı.

GSTV'ye açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin etkilerini en aza indirmek için taraftara dayanışmaya çağrısı yaptı.

Taraftarın en büyük güçleri olduğunu aktaran Cengiz, "Taraftarımızın bizden bir beklentisi var. Özellikle orta sahaya transferler istiyorlar. Çok haklılar. Ben de bir taraftar olarak aynı istekleri yapıyorum. 2,5-3 yılda 38'e yakın futbolcu transfer etmemize rağmen, Galatasaray o kadar büyük bir marka ve büyük bir takım ki beklentilerimiz devamlı üst düzeyde. Beklentiler tek taraflı değil. Benim de taraftarlarımızdan beklentilerim var. Onların bütün dediklerine katılıyorum. Onların da desteğiyle en kısa sürede halledeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

"Gücümüz Sizsiniz" sloganıyla yeni bir kampanya başlattıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Lütfen GS Store'lara gidin. Forma, atkı, ne bulursanız alın. Biz bunu göreve başladığımızda, camiamız bize görev tevdi ettiğinde de başlattık ve çok başarılı bir kampanya yürüttük. Pandemiden ötürü bizim ve tüm kulüplerin içine düştüğü zor durum belli. Kulüpleri ayakta tutacak olan tek güç yine kendi camiaları ve taraftarları. 'Gücümüz Sizsiniz' kampanyamıza destek vermelerini, GS Store'lara gidip ellerinden geleni yapmalarını istirham ediyoruz. Böylece orta sahaya, forvete, tüm takıma yaptığımız transferleri dinamik ve sürgit bir şekilde devam ettirelim."

"Birinci maçtan itibaren seyircili oynanmasını talep ettik"

Loca ve tribünlerde yüzde 30'luk kontenjan açıldığını hatırlatan Cengiz, "Pandemiden ötürü stadımızın kapasitesinin yüzde 30'u oranında taraftarımızı maçlarımızda ağırlayabileceğiz. Biz aslında dördüncü maçtan itibaren değil, birinci maçtan itibaren seyircili oynanmasını TFF'den talep ettik. Taraftarlarımızın loca ve kombine satışlarımıza hücum etmesini istiyorum. Özellikle loca bırakmamasını diliyorum. En büyük gücümüz yine taraftarımız." şeklinde görüş belirtti.