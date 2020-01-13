Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt Açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'na katılan Cengiz, çalıştayın Türk sporuna yararlı olmasını diledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dünkü açıklamalarının hatırlatılması üzerine Cengiz, "Tamamını izleyemedim, ilgili bölümleri izledim. Çok üzüldüm. Özellikle ben şunu anlamakta çok güçlük çekiyorum. 'Oyun oynanırken kural değişmez' sözcüğü genel bir sözcüktür. 'Bir defa kural değişti, play-off çıkarıldı' dediğimde maalesef 'ya size yanlış bilgi verilmiş ya yanılıyorsunuz, ya da yalan söylüyorsunuz' şeklinde bir ibare kullanıldı. Ben bu sözcüğü bir kulüp başkanına yakıştıramadım." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Play-off sezonu incelendiğinde şu görülecektir; ligin oynanacağı 5 Mayıs, play-off yapılacağı ise 25 Ağustos'ta ilan edilmiştir. Önceden bilgi verilmeden play-off ilan edilmiştir. Ligi normal sırada bitiren Şampiyonlar Ligi'ne katılacak dendi, sonra lig oynanırken Şampiyonlar Ligi'ne katılım değiştirildi. Ben bunu kastettim." ifadelerini kullandı.

Kuralın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve yayıncı kuruluşun talebi üzerine değiştiğini belirten Cengiz, şöyle devam etti:

"Bu konu hakkında yalan söylediğimi iddia eden rakip kulübün sayın başkanına soruyorum; bu kural değişikliğini resmi olarak talep eden yayıncı kuruluş, resmen yapan TFF. Sizin ne gibi bir dahiliniz var da benim bu sözcüğümü üzerinize alındınız. Sizi bu sözcük niye rahatsız etti. Ben bunu samimi olarak söylüyorum, anlamakta güçlük çekiyorum. TFF'nin oyun oynanırken kural değişikliği yapmasının savunması neden size düşüyor. 'Neden kural değişikliği yapıldı' dediğimde siz benim için yalan söylüyor diyecek kadar öfkelenerek buna sahip çıkıyorsunuz."

"Siz bu karara müdahil mi oldunuz?" diyen Cengiz, "Bu kararın çıkmasına, play-off oynanmasına siz mi ön ayak oldunuz diye ben merak ederim. Çünkü biz birden bire öğrendik. Bizim hiçbir ilgimiz, dahilimiz yok. Buna da boynumuz kıldan ince dedik. TFF bizim düzenleyici, yönlendirici kurumumuz dedik. Bütün ligi oynadık, play-off'u oynadık, birinci olduk. Başka takım da olabilirdi ama kural değişmişti. Bunu diyoruz. Bu arada bir diğer kulüp de kurallara uyacağım diye yazı yazarak cevap verdi." şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz, harcama limitlerine ilişkin soruya, "Limit artırımıyla ilgili TFF, çok ciddi çalışma yaptı. Biz de başta bulunduk, son 1-2 ayında dışlandık. Bunu da o zaman ilgili federasyon başkanımız Hüsnü Bey ve aday Nihat Bey'e güzel güzel 'neden bizi çağırmadınız?' diye anlattım. Nitekim TFF, bütün kulüplere resmi yazı yazdı. Arkadaşlar konular açık net; '15 Aralık'a kadar lütfen itirazınız varsa yapın, yoksa ben hükmü vereceğim' dedi. TFF, 28 Aralık'ta da kulüplerin durumunu tespit etti, bağladı. Ondan sonra 'vay ben duymadım, benim projem vardı' diyemezsiniz." yanıtını verdi.

"Galatasaray'ın açığa düşeceğini zanneden insanlar oldu.' ifadesini kullanan Cengiz, şunları kaydetti:

"Nereden biliyoruz? Avrupa, Ankara, Cenevre her yerde konuşuldu. Galatasaray 13 milyona futbolcu aldı, Falcao'yu aldı, har vurup harman savuruyor diye konuşmalar bizim kulağımıza geldi. Galatasaray mali açıdan bütün sınırları, limitleri aştı denildi. Olayın öyle olmadığı görüldü. Benim şu an 500 milyon harcama limitim var. Sızdırıldı deniyor. Koyun, herkesin ne kadar harcama limiti var hepsi ortaya çıksın. Biz bundan yanayız. Lafla şeffaflık olmaz. Futbolcu transfer ediyorsan bonservisine, yıllık ücretine ne ödedin açıklayacaksın. Bir kulüp başkanına, değerli bir camianın başkanına 'yalancısın' diyecek kadar basitliğe düşmem. O kadar basit olamam. Edebimi bilirim, edepsizce davranamam. Benim bütün camialara derin saygım var ama bu lafla olmaz. Biz, sizin fıtratınızda var dendiğini de kayıtlarda var biliyoruz. Buralara da girmiyorum. Benim edebim böyle konuşmaya müsaade etmez."

Cengiz, Ali Koç'un menajerlik ücretleriyle ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine "Ben de şaşırdım. Biz o kadar haciz yedik ki... Ben yapılandırmadan memnunum. Memnun olan yok deniyor. Devletimiz elinden geleni yapıyor. Ürküp korkup teşekkür etmeyeceksiniz, kendiniz içinizden geldiği gibi yapacaksınız. Tornistan teşekkürleri olmaz. 10 bin avroya ben de şaşırdım. Biz 100 milyon lira ödedik. Göreve geldiğim günden bu yana menajerlere toplam ödediğimiz para 13,6 milyon avro. Bunun TFF'nin internet sitesinde yazılıp yazılmaması beni hiç ilgilendirmez." değerlendirmesinde bulundu.

Menajerlik ücretlerinin TFF'den açıklanmasını daha önce katıldığı televizyon programında kendisinin talep ettiğini söyleyen Cengiz, şöyle konuştu:

"TFF'nin her yıl mart, nisan ayında menajerlik ücretlerini açıklaması gerektiğini belirttim. Yoksa federasyon suç işliyor dedim. Menajerlik ücretlerinin yayınlanmasını isteyen Galatasaray. Kim inanır benim 10 bin avro verdiğime. Bonservisin içine gömüyorlar, vergi kaçırıyorlar gibi basit, akla gelmedik şeytanlıkları düşünen, üreten konuşan zihniyetleri buradan şiddetle kınıyorum. Kişiye sormuşlar nasıl bilirsin, kendim gibi bilirim demiş. Ben böyle bir şeyi dünya bir araya gelse düşünemem. Nasıl bize bu suçu atıyorlar, hayretle izliyorum. Benim dönemimde menajerlere ödenen para 100 milyonu aşkın. Bu yayınlanan listeler, eksik, hatalı, gerçek ödemeleri yansıtmaktan uzak."

Cengiz, yapılandırmaya yönelik soruyu, "Maalesef saptırılıyor. Sanki bir ceza var, siz buna uyun, bu tişörtü herkes giysin... Dar geliyorsa giyme. Seni mecbur tutan yok. Devletin öyle bir mecburiyeti yok. UEFA ile toplantı yaptık, bize 'bu yapılandırma devletin futbola müdahalesi mi' diye sordu. Oturduk, anlattık, hayır dedik. UEFA, devletin müdahalesine karşı. Yapılandırmanın onayı için de UEFA'da mücadele ettik. Biz şimdi gelecek yönetimlere acılı reçete, miras bırakmayalım diye mücadele ediyoruz. Olay bu, yapılandırma için devletimize, Bankalar Birliğine teşekkür ediyorum." şeklinde yanıtladı.

Mustafa Ceniz, Ali Koç'un 3 Temmuz ruhuyla ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Siyasetin sporda kullanılmasına şiddetle karşıyım. FETÖ'nün etkisi bittikten sonra kim kaç kez şampiyon olmuş, kim olamamış onu da siz medya mensupları bulup çıkartın." ifadelerini kullandı.