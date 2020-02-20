Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt (1) - Son Dakika

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un düzenlediği basın toplantısıyla, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Kadıköy'de oynanacak derbinin hakemlerini etkilemeye çalıştığını ileri sürdü.

Başkan Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen ve sarı-kırmızılı kulübün Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladığı törende gündeme dair soruları yanıtladı.

Ali Koç'un dünkü basın toplantısını izlediğini aktaran Mustafa Cengiz, "Şöhretli ABD'li film yönetmeni ve oyuncu Woody Allen'ın bir lafı aklıma geliyor. Kendisi, 'Hızlı okuma dersi aldım. Savaş ve Barış'ı okudum. Olay Moskova'da geçiyor.' diyor. İki saati dinlediğimde aklımda, 'Pazar günü Türkiye'de önemli bir derbi var, ne yapar ederim de o maçın hakemini etkilerim, geçmişte aleyhime yapılan hataları sergileyerek mağdur durumda olduğumu topluma gösteririm, TFF ve maçın hakemini etkileyerek bu maçı alırım.' kaldı. Bu şekilde bir algı hissettim. Benim anladığım bütün konu bu. Olay Moskova'da da değil, pazar günkü maçta geçiyor." diye konuştu.

Koç'un Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticilerini ve hakemleri etki altına almak istediğini savunan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Bir maçı kazanmak için 1923'ten beri var olan TFF'yi, onun yönetim kurulu üyeleri ile tüm hakem camiasını zan altında bırakarak ne elde edebilirsiniz. Şu anda hakem de belki bizi dinliyor. Hakemden bizim lehimize bilinçli olarak bir hata yapmasını asla istemem. Böyle bir galibiyet, böyle bir zafer bizden uzak olsun. Bir hakemi, bir maçın gidişatını etkilemek için saatlerce konuşmak çok yanlış. Türk futboluna hiçbir katkı sağlamaz. Bir maçı kazanabilirsiniz ama bütün geleceği yok edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yardımcı hakem Tarık Ongun'un tribünden atılan bir cisimle yaralandığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Geçmişte orada yan hakemin başına atılan cisimden dolayı bir saat maç ertelendi. Hakemin başına dikişler atıldı. Maçı ertelemeyen hakem, o gün Türk hakemliğini kaç yıl geri attı bilmiyorum. 'Bu maçı ertelersem cam, çerçeve inerdi.' diyerek hakemlere eyyamcılığı, korkaklığı tavsiye ettiler. Türk milleti korkak değildir, adildir. Bir maç için bu hasetlerimizi köreltemez, yok edemezsiniz. Hakemlerden cesaret istiyorum."

Kulüpler Birliği Vakfı bildirisi

Mustafa Cengiz, geçen sezonun ilk yarısında Kulüpler Birliği Vakfının yayımladığı ve Galatasaray'ı hedef alan bildiriyi, Ali Koç'un kaleme aldığını ileri sürdü.

Bildiri metninin yazılı olduğu kağıdı havaya kaldırarak, basın mensuplarına gösteren Cengiz, şunları kaydetti:

"Bunun editörü, bugün hakemlerden şikayet eden arkadaşımız. Bu bildiride, 'Ligimizde her daim hakem hataları olmuştur ve olacaktır. Çünkü insanın olduğu her yerde hata da işin bir parçasıdır.' yazıyor. Bunu yazan insan, söylemlerine dikkat etmeli. Hakemler de insandır. Bu söyleme olduğu gibi katılıyorum. Bunu yazdıktan sonra hakemlere saldıramazsınız. Biz de hakemleri eleştirdik. Belli isimler, genel olarak bütün takımlara karşı hata yapmayı alışkanlık haline getirmiş ve yıpranmış. Tarafsız da olsa, tartışılır hale gelen insanların artık sahneden çekilmesini istedik. Hala istiyoruz. Riva'daki son Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında da bunu açıkça dile getirdim. Bütün kulüp başkanları bu konuda ısrarcı oldu. Artık yıpranmış isimlerle yürümeyelim, onlara teşekkür edelim, sahneyi genç hakemlere bırakalım. Hata yapacaksa onlar yapsın ama gördüğünü çalsın. Adalet dağıtmasın, adil olsun. 'Bir takıma sarı kart verdim, diğerine de vermem lazım' diye fırsat kollamasın."

Türkiye'de unutulmaz İtalyan hakem Pierluigi Collina gibi isimler yetişmesini istediğini aktaran Cengiz, "Collina'lar bekliyoruz, Collina'lar istiyoruz. Bu bir hayal ama Türk hakemliğinin mutlaka buna ulaşacağına inanıyorum. Alttan gelen genç ve kaliteli bir kadro var. Bunlara cesaret tavsiye ediyorum. Gördüğünü çal. Takım tutabilirsin ama adil olacaksın." şeklinde konuştu.

"Özellikle bir karşılanma beklemiyoruz"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, pazar günü oynanacak derbiden önce Fenerbahçe Kulübü tarafından özel bir karşılama beklemediklerini söyledi.

İki yıldır Kadıköy'e gittiğini ancak karşılanmadığını aktaran Cengiz, "Oraya taraftarın içinden ve turnikeden geçerek gidiyoruz. Bir olumsuzluk olmadı. Fenerbahçe'nin seyircisi de centilmendir. Burada Fenerbahçe camiasına ve taraftarına bir şey söylemiyoruz. Bize herhangi bir kişi saldırıda bulunursa, yanıt veririz. Öbür yanağımızı çevirmeyi pek sevmiyoruz. Burada özellikle bir karşılanma beklemiyoruz. Her tür davranışa saygı duymak durumundayım. Oraya camiamı temsil etmeye gidiyorum. Benim için karşılanmak önemli değil. Benim taraftarımın nasıl karşılandığı önemli. Benim taraftarıma hoparlörlerden yüksek ses verirsen, istersen beni altın tahtla karşıla, hiçbir anlamı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Fetih Suresi'nden ayet okudu

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'yi deplasmanda 20 yılı aşkın süredir yenememelerinin sorulması üzerine, Fetih Suresi'nin ilk ayetini okudu.

Surenin, "Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik." anlamına gelen ilk ayetini okuyan Mustafa Cengiz, "Kime nasip olur bilmiyorum ama 'İnna fetahna leke fethan mübina.' diye bir şey var. Saygı duymak gerekir. 20 yıl oldu. Müthiş bir şey. Tebrik etmek gerek ama bu kırılacak. O gün pazar günü mü? İnşallah pazar günü ve hiçbir hakem etkisi olmadan sahada olur." şeklinde görüş belirtti.

TSYD'nin daveti

Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarının gelecek hafta içi bir araya geleceğiyle ilgili duyurusunun sorulması üzerine Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

"Ben buraya gelirken öğrendim. Ben katılırım. İsterse iki kulüp olsun. Benim için fark etmez. Madem böyle bir teklif var, er meydanından kaçılmaz. Zevkle gelirim ama karşıya saygı gerek. O tarihte kulüp başkanları uygun mu bilmiyorum. Alternatif tarihler ve saatler vermek zorundasınız. 'Ben yaptım oldu.' demekle olmaz. Saati ve günü, benim ve diğer başkanlar için uygunsa katılırım. Buluşma olur ama o kurumda mı olur bilemem. Ayrıca Sayın Vali'miz telefon etti. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve TFF başkanının bir araya geleceği bir toplantı olacak. Bir araya geleceğiz. İlla bir dernek veya televizyon programı gerekmiyor. Ben kaçmam."

Kadın futbol branşını açıp açmayacaklarının sorulması üzerine Mustafa Cengiz, "Branş açmak çok kolay ama sürdürmek daha önemli. Şu anda mali durumu dengelemek durumundayız. Yapılandırma sürecindeyiz. Bu süreçte harcamalarımıza dikkat ediyoruz. Kadın futbolu hiçbir gelir getirmese de planlarımız arasında açmak var. Galatasaray'a ve kadına yakışır bir şekilde açmamız gerekiyor." yanıtını verdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı, son dönemdeki hisse senedi satışıyla ilgili ise, "Epeydir konuşuluyor. Bazen susma hakkımızı kullanmamız yanlış yorumlanıyor. Satılan hisse senetlerinin gidişatında oynama olmaması için açıklama yapmadık. Sayın Dursun Özbek ile bir sözleşme yaptık. Dursun Özbek, elindeki rehinli yüzde 5'e yakın hisse senedini Borsa'da satma hakkı var. Onu kullanıyor. Bizim de nakde ihtiyacımız var. Biz de yüzde 2 dolayında satış yaptık. Hisse senetleri de güzel yükseliyor. Maşallah diyelim." açıklamasında bulundu.