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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz derbi galibiyeti sonrası ilk açıklamalarını yaptı...
7 saat önce
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz derbi galibiyeti sonrası ilk açıklamalarını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:47 Kaynak: DHA
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz derbi galibiyeti sonrası ilk açıklamalarını yaptı... (Görüntüleri en kısa sürede geçeceğiz)
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