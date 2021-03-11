Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, erkek basketbol takımıyla bir araya geldi - Son Dakika

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, erkek basketbol takımıyla bir araya geldi

11.03.2021 21:55
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, erkek basketbol takımıyla bir araya geldi, System.String[]

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızı erkek basketbol takımının teknik heyeti ve oyuncularıyla bir araya geldi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızı erkek basketbol takımının teknik heyeti ve oyuncularıyla bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen buluşmada, Başkan Cengiz'in, başantrenör Ekrem Memnun ile idari ve teknik heyete plaket takdim ettiği belirtildi.

Başantrenör Memnun ile sarı-kırmızılı basketbolcuların, stat müzesini gezdikleri ve kulüp tarihiyle ilgili bilgi aldıkları aktarıldı.

Buluşmada açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, "Ekrem Memnun, Galatasaray camiasının çok değer verdiği ve Avrupa şampiyonlukları yaşamış bir hoca. Böyle zorlu bir görevi kabul ettiği ve bizimle çalıştığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmamızın sebebi sosyal bir olgu. Bizler, maddiyattan öte arma için mücadele ediyoruz. Bu açıdan çok mutluyum. Elimden geldiğince bütün maçlara gitmeye çalışıyorum. Her zaman basketbol takımımızın yanındayım. Hiçbir isteklerini kırmamaya çalışırım. Bazen şanssızlıklar ve terslikler oluyor. Futbolda da böyle. Belki böyle olduğu için güzel. Tüm takıma ve tek tek tüm çalışan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Sportif AŞ'nin basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Oytun Özer de bu sezon bazı sıkıntılar yaşadıklarına değinerek, "Bu sene açıkçası işler istediğimiz gibi gitmedi. Ancak bugünün iki amacı vardı. Birincisi tekrar tek yürek olduğumuzu göstermek, hatırlamak ve hatırlatmak. İkincisi ise 10 yılı aşkın bize hizmeti geçmiş tüm aile bireylerimize teşekkür etmek. 40 sene hizmeti geçmiş olan sayın hocamızın hizmetleri çok kıymetli. Onun dışında toplam 9 kişi, şubede 10 seneyi aşkın süredir çalışıyor. Göksenin Köksal kaptanımız, 10 seneyi aşkındır bu şubede. Bu, bizim için en büyük güzellik. Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi bizi mutlu eden, yüzümüzü güldüren ve geleceğe umutla baktıran şeyler bunlar. Tek yürek olacağız ve sezonu layık olduğumuz yerde bitireceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Yeni oyuncuların kulübün büyüklüğünü daha iyi anlamaları için bu etkinliği düzenlediklerini vurgulayan Ekrem Memnun, şu görüşleri paylaştı:

"Anlık sarsıntılar geçirmek; becerilerimizi, geçmişte yapmış olduğumuz ve ileride yapabileceğimiz şeyleri elimizden alamaz. Hiç kimseyi buraya hiçbir şey beceremeyen insanlar olarak getirmedik. Sadece hepimiz kim olduğumuzu hatırlayalım, kendimize ve birbirimize inanalım. Kulübümüzü layıkıyla temsil edip sezonu bitirelim. Başkanımıza ve yöneticilerimiz Yusuf Günay ile Oytun Özer'e çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp takımla birlikte oldular. Yeni oyuncularımız, maalesef pandemi sürecinden dolayı Galatasaray'ın seyirciyle nasıl büyüdüğünü hissedemedi. Kulübümüzün büyüklüğünü müzemizi gezdirerek ve mazimizi anlatarak oyuncularımıza göstermek istedik. Takımın bundan sonraki sürecinde bunun çok büyük faydasının olacağını düşünüyorum. Ortak paydamız Galatasaray. Bunu hissederek ve kulübü layık olduğu şekilde temsil etmek için herkes daha güçlü şekilde çalışacak."

Sarı-kırmızılı erkek basketbol takımının kaptanı Göksenin Köksal ise Türk Telekom Stadı'nda yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelmenin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Büyük bir gurur. Çok iyi gitmediğimiz bir dönem. Kalan 7 maçta en iyi şekilde bunun altından kalkacağız. Bugünlerde Galatasaraylı olmak ve Galatasaraylı kalabilmek çok farklı bir şey. Ben de Galatasaraylıyım. Galatasaray'ın altyapısından çıktım. 16 sene oldu. İnşallah ben de zamanı geldiğinde Ekrem abi gibi 40 sene bu kulübe hizmet ederim ve onun yerinde olurum. Çok yeni bir takımız. Yabancı oyuncularımızdan bazıları taraftarımız olmadığı için kulübün büyüklüğünü göremeyebiliyor. Takımın kaptanı olarak taraftarlarımızdan özür diliyorum. Ekrem abi önderliğinde bu 7 maçı inşallah en iyi şekilde atlatacağız."

Mustafa Cengiz, Türk Telekom, Galatasaray, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, erkek basketbol takımıyla bir araya geldi - Son Dakika Spor


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