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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, eski futbolcuları Arda Turan'ın transfer gündemlerinde...
6 saat önce
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, eski futbolcuları Arda Turan'ın transfer gündemlerinde olmadığını söyledi. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:10 Kaynak: AA
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