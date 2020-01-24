Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, eski futbolcuları Arda Turan'ın transfer gündemlerinde... - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, eski futbolcuları Arda Turan'ın transfer gündemlerinde... - Son Dakika Spor

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, eski futbolcuları Arda Turan'ın transfer gündemlerinde...

6 saat önce

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, eski futbolcuları Arda Turan'ın transfer gündemlerinde olmadığını söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, eski futbolcuları Arda Turan'ın transfer gündemlerinde..., System.String[]

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, eski futbolcuları Arda Turan'ın transfer gündemlerinde olmadığını söyledi.

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:10 Kaynak: AA
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