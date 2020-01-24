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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: "(Fatih Terim ile ilgili) Ayrı ayrı fikirlerdeysek ayrı...
6 saat önce
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: "(Fatih Terim ile ilgili) Ayrı ayrı fikirlerdeysek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir." dedi. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:18 Kaynak: AA
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