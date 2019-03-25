Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Hukuki Mücadelemize Tüm Alanlarda ve Tüm Boyutlarda...

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Hukuki mücadelemize tüm alanlarda ve tüm boyutlarda girişecek ve onları sürdüreceğiz" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Hukuki mücadelemize tüm alanlarda ve tüm boyutlarda girişecek ve onları sürdüreceğiz" dedi.

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