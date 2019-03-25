Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Hukuki Mücadelemize Tüm Alanlarda ve Tüm Boyutlarda...
9 dakika önce
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Hukuki mücadelemize tüm alanlarda ve tüm boyutlarda girişecek ve onları sürdüreceğiz" dedi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Hukuki mücadelemize tüm alanlarda ve tüm boyutlarda girişecek ve onları sürdüreceğiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:54 Kaynak: AA
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