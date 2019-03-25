Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Hukuki Mücadelemize Tüm Alanlarda ve Tüm Boyutlarda...

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Hukuki Mücadelemize Tüm Alanlarda ve Tüm Boyutlarda...

9 dakika önce

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Hukuki mücadelemize tüm alanlarda ve tüm boyutlarda girişecek ve onları sürdüreceğiz" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz,
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Hukuki mücadelemize tüm alanlarda ve tüm boyutlarda girişecek ve onları sürdüreceğiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:54 Kaynak: AA

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor
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