Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz mide ameliyatı geçirdi - Son Dakika

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz mide ameliyatı geçirdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in mide ameliyatı geçirdiği bildirildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz mide ameliyatı geçirdi, System.String[]

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in mide ameliyatı geçirdiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir." denildi.

Açıklamada Cengiz'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, takip ve tedavisine devam edildiği belirtilerek, "Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle nisan ayının sonunda hastaneye kaldırılan Cengiz, 7 Mayıs'ta da beyin ameliyatı geçirmişti.

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 04:12 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz mide ameliyatı geçirdi - Son Dakika Spor
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