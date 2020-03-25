Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: "TFF bu süreci sağlıklı yönetememiştir" - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: 'TFF bu süreci sağlıklı yönetememiştir' - Son Dakika Spor

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: "TFF bu süreci sağlıklı yönetememiştir"

6 saat önce

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) liglerin ertelenmesi sürecini sağlıklı yönetemediğini söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz:

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) liglerin ertelenmesi sürecini sağlıklı yönetemediğini söyledi.

Kulüp televizyonunda katıldığı programda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cengiz, kulüp olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, "Maçların oynanmaması için yalvardım. Biz uyarılarımızı yaptık fakat hala bazı algı peşinde koşanlar, sanki biz maçların seyircili oynanmasını istiyormuşuz gibi ters algı yapıyor. Devletimiz ne derse o olur. Bir önerimiz varsa da sunarız. Neticede devletimizin dediklerine uyarız." diye konuştu.

Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadıkları derbi maçın önce seyircili, daha sonra ise seyircisiz oynanmasına karar verildiğini hatırlatan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimiz 12 Mart Perşembe günü maçların seyircili oynanacağını ilan etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de bunun seyircili oynanacağını ifade etti. Devletimiz seyircili oynanacak dediği için stadı dezenfekte yapacağımızı söyledik. O akşam devletimiz seyircisiz oynatma kararı aldı. Biz de şaşırdık. Devletimizle irtibata geçtik. Bilmediğimiz şeyler olduğu edinimini aldık. Ancak biz en az bin 500 akreditasyon olduğunu söyledik. Bunu seyircili ya da seyircisiz oynatma yerine isteğimiz ertelemeydi. Asla puan ya da puanlar değildi. Çünkü seyircisiz oynandığında kalan 8 maçımızın 5'i deplasmanda. Biz avantajlıyız ama bunu istemedik. Çünkü sporcularımız huzursuzdu ve maça çıkmama düşüncesindeydiler. Hoca çok büyük çaba sarf etti. Futbolcuları tek tek ikna etti ve maç oynandı."

Mustafa Cengiz, durumdan avantaj elde etme peşinde olmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fakat maalesef TFF müthiş bir inatla, yetkili başkan ve başkan vekili ligin illa seyircisiz devam etmesini istedi. Bunun tehlikesini gördük. Futbolcular sahaya çıkmak istemiyor. Bizden başka da bunu konuşan olmadı. Yani bu süreç içinde çok rahatsız olduk. Anlatmak istediğimiz şeyleri anlatamadık. En son Nihat Bey'i aradım. 'Futbolcuların oynamak istemediğini biliyorsunuz, bu maçların ertelenmesinde hayır var.' dedik. Çünkü 8 maç kalmış, bu 8 maçı haftada 2 maç oynayarak bir ayda tamamlarız. Devletimiz bize başlayın dediği zaman bir ayda bitiririz. Bu bir sağlık sorunu, bu nedenle ertelenmesini istedik. Bugün devlet çıkın seyircili oynayın derse biz buna da uyarız. Çünkü devletin bildiği vardır, artık salgın kontrol altına alınmıştır demektir bu. Biz devlete bakarız. Olay bu ama maalesef TFF bu süreci sağlıklı yönetememiştir."

Mustafa Ceniz, yaptıkları görüşmede TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Kulüpler Birliği Vakfından ıslak imzalı tavsiye kararını talep istediğini anlatarak, "Ben Sayın Mehmet Sepil'i aradım ve 'Bunu lütfen hazırlayalım.' dedim. Fakat Sayın Sepil bana 4 kulübün imza veremeyeceğini söyledi. Bu 4 kulübün içinde Fenerbahçe yok, Fenerbahçe erteleme istedi. Yiğidi öldür, hakkını inkar etme. Kesinlikle TFF ertelemeden yana tavır almadı, aksiyonda da bulunmadı. Biz TFF'den umudu kestik, devletimiz nezdinde elimizden geleni yaptık. Sağ olsun devletimiz, sağ olsun Cumhurbaşkanımız ve sevgili Spor Bakanımız katkıda bulundu ve federasyon başkanlarını çağırarak, yüzlerine karşı erteleme kararını okudu. Bunun için devletimize teşekkür ediyorum."

"Hocamla görüştüm, sağlığı çok iyi maşallah"

Mustafa Cengiz, yeni tip koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi gören kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile teknik direktörleri Fatih Terim'in sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın yanı sıra oğulları Hikmet Albayrak'ın da tedavi gördüğünü açıklayan Cengiz, "Hikmet Bey de karantinada, iyileşme sürecinde. Onun da sağlığı çok iyi. Yusuf (Günay) Bey'in de durumu iyi, onun da test sonuçları gelecek. Hocamla görüştüm, sağlığı çok iyi maşallah. Karşılıklı espriler de yaptık. Sevenleri sevinsin, rakipleri biraz daha çalışsın. İnşallah sahaya dönecek." ifadelerini kullandı.

Kendisinde herhangi bir belirti olmadığını dile getiren Cengiz, "Bende bilinen hiçbir belirti yok. Test yaptırdık. Dün itibarıyla ben, başkan yardımcıları Kaan Kançal ve Yusuf Günay test yaptırdık. Sonuçlarını bekliyoruz, inşallah hayırlısı olacak." diye konuştu.

"Hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bu süreçte birçok spekülasyonun yapıldığını anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazıları, beşinci kol gibi sanki virüs Wuhan'da değil de Galatasaray'da yaratıldı, Türk Telekom Stadı'nda yaratıldı, oradan Türkiye ve dünyaya yayıldı gibi yapıyor. Yapmayın güzel kardeşim. Sen hiç hastanede eşinle yan yana koronavirüsten yatıp, oğlunun da bu teşhisle tedavi gördüğünü hayal edebilir misin. Hastaneye yatan bir teknik direktörün çocuklarının yaşadığı acıyı hissedebilir misin. Torunun var mı? Neden bu kadar acımazsızsın, bu kin bu nefret ne? Neden camialar üzerinden toplumu böyle ayırmaya çalışıyorsunuz? Bunu yapmayın. Fanatizm de bir yol ama lütfen beşinci kol gibi çalışanların tuzağına düşmeyin. Bu ülkenin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini puan ya da puanlar adına yok etmeyin. Keşke Abdurrahim, Fatih hocam, Yusuf kardeşim, Şükran hanım, Hikmet, Göksel (Gümüşdağ) başkanım hastalanmasaydı da biz hiçbir maçta puan alamasaydık. Bunu samimiyetle söylüyorum. Hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir."

Ligin geleceği

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig'in geleceği konusunda geçen hafta Kulüpler Birliği Vakfı olarak toplantı yaptıklarını ve başkanların fikirlerini açıkladığını belirterek, "Orada alınan karar, futbolcuların da maç temposunu yitirmeden, TFF ile temasa geçilerek devletin vereceği karar doğrultusunda liglerin bir an evvel başlamasını sağlamak şeklindeydi. Ligin geleceğiyle ilgili bütün alternatifler konuşulabilir ama toplantıda play-off ve ligin bu şekilde tescil edilmesi gibi konular gündeme gelmedi. Sadece bir an evvel normal seyrine gidebilmesi için neler yapabileceğimizi konuştuk. Bu da bizim elimizde değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid salgını kontrol altına alınmadan devletin toplu hiçbir faaliyete izin vermeyeceğinin altını çizen Cengiz, "İnşallah bu tarih en kısa zamanda olur. Bu arada mayısta biten futbolcu kontratlarının mutlaka liglerin bitiş tarihine endekslenmesi gerekiyor. Yoksa çok ciddi sözleşme sorunu çıkar ve içinden çıkılmaz hale gelir. Bu anlamda UEFA çok ciddi çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, süreç dolayısıyla futbolcuların da ciddi kaygı yaşadığını vurgulayarak, "Vurdumduymazlık anlamında değil ama Türk sporcular biraz daha rahat. Yabancı futbolcularda bir panik yaşandı. Diğer takımlarda da bu yaşanıyor. Onlar da haklı. Elde edeceği para ya da puan sağlığından önce gelmiyor, gelmemeli." şeklinde görüş belirtti.

Bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe Kulübüne geçmiş olsun dileklerini ileten Cengiz, "Virüse karşı bir savaş veriliyor. Türk insanının bünyesinin bunu rahatlıkla halledeceğine inanıyorum. Devletimizin ve bilim kurulunun yönergelerine uyarsak ben bunu en kısa zamanda kontrol altına alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Mustafa Cengiz, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki herkese koronavirüs testi uygulandığını da sözlerine ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:18 Kaynak: AA

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