Son Dakika › Spor › Galatasaray Kulübü: 'Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testleri... - Son Dakika Spor
Galatasaray Kulübü: "Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testleri...
7 saat önce
Galatasaray Kulübü: "Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testleri negatif çıkmıştır.
Galatasaray Kulübü: "Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testleri negatif çıkmıştır." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:05 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama