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Galatasaray Kulübü başkanını seçecek - Son Dakika

Galatasaray Kulübü başkanını seçecek

18.06.2021 09:14
Galatasaray Kulübü başkanını seçecek, System.String[]

Galatasaray Kulübünde seçimli olağan genel kurul yarın yapılacak.

Galatasaray Kulübünde seçimli olağan genel kurul yarın yapılacak.

Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilecek seçimde sarı-kırmızılı kulüp, 3 yıllığına yeni başkanını seçecek. Saat 10.00'da başlayacak oy verme işlemi, 15.00'te sona erecek.

Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray'da 5 isim başkanlık için yarışacak. Seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit ???????Şardan, başkanlık için üyelerden oy isteyecek.

Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak.

Kazanan 38. başkan olacak

Yarınki genel kurulda rakiplerini geride bırakacak aday, sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı olacak.

1905 yılında kurulan ve ilk başkanlığını Ali Sami Yen'in yaptığı sarı-kırmızılılarda geride kalan 116 yılda 37 başkan görev aldı.

Yaklaşık 8 bin 500 kişi oy kullanabilecek

Yarınki seçimde yaklaşık 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Aidatlarını yatıran ve seçimde oy kullanma hakkına sahip üyeler, Galatasaray Lisesindeki sınıflarda kurulacak 30 sandıkta oy atabilecek. Oy kullanım alanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında düzenlenecek.

Kapalı alanlarda 6 metrekareye, açık alanlarda ise 4 metrekareye 1 kişi gelecek şekilde sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi sağlanacak.

Başkan adayları

Başkan adaylarının yönetim kurulu asil ve yedek listeleri şöyle:

Metin Öztürk:

Asil: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.

Yedek: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.

İbrahim Özdemir:

Asil: Mustafa Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.

Yedek: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz İsmail Aras.

Eşref Hamamcıoğlu:

Asil: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz.

Yedek: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.

Burak Elmas:

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

Yiğit Şardan:

Asil: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.

Yedek: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu.

Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir, Metin Öztürk, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü başkanını seçecek - Son Dakika Spor


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