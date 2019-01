Galatasaray Kulübü Divan Kurulu, Olağanüstü Toplandı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB), spor kulüplerinin borçlarını yapılandırma çalışmasını, devletin mali durumlara bir çözüm arama yolu olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu, TFF ve TBB'nin çalışması hakkındaki bilgilendirme gündemiyle olağanüstü toplandı.



Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda açıklamada bulunan Mustafa Cengiz, konuyla ilgili bilgi verme durum ve konumunda olmadıklarını kaydetti.



Cengiz, aldıkları ham bilgileri üyelere aktaracağını vurgulayarak, "Sevgili devletimizin bu konuda atacağı adımları netleştirmeden ve henüz ne olduğunu bilmeden tahmini bir şeyler diyemeyiz." dedi.



"Acaba devletin borçlu olan kulüplere el mi koyma niyeti var?" şeklinde tepki ve algı olduğunu anlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şöyle devam etti:



"Spor kulüpleri, yıllarca bir kayyum endişesi taşıdı. 'Acaba devletimiz bu yoldan yönetimlere, kulüp idarelerine, genel kurul iradelerine el mi koymak istiyor?' diye düşündü. Başından beri içinde bulunduğumuz temaslar ve irtibatlara göre böyle bir şey olmadığını ifade edebilirim. Resmi olarak böyle bir taleple, niyetle, gizli ajanda ile his bile olarak karşılaşmadık. Devletin, artık başka çıkış noktası kalmayan ve dünya çapındaki kulüplerle yarışan kulüplerimizin içine düştüğü mali durumlara bir çözüm arama yolu olarak görüyoruz. Ne yapabiliriz diye devlet de düşünüyor. Devlet, milletinin mensubu olduğu bu sosyal camialara destek olmak istiyor. Bunun için devletimize kalpten teşekkür ederim. Ben devletten geldim. Devletle küsemezsiniz, kavga edemezsiniz. Sadece devlete yardımcı oluruz."



Sadece birkaç kulübün borcunun olmadığını aktaran Cengiz, "Türkiye'de spor kulüplerinin 15 milyar liraya yakın borcu var. Borç-alacak farkında 10 milyar liraya düşüyor. İki-üç kulübümüzün borcu yok. Onlar, kendi yağında kavruluyor, tebrik etmek lazım." ifadelerini kullandı.



"Devlet, 'biz nasıl yardımcı oluruz' diye düşünüyor"



Mustafa Cengiz, devletin spor kulüplerine yardımcı olmak için uğraştığını söyledi.



Çalışma kapsamında yeni borçlanmanın olmayacağını vurgulayan Cengiz, şunları kaydetti:



"Devlet, 'biz nasıl yardımcı oluruz' diye düşünüyor. Bu asla yeni bir kredilendirme değil. Biz, 'Bize yeni bir kredi verin. Bu paraları alalım, transfer yapalım, harcayalım.' demedik. Devlet, bir kredilendirme yapmıyor. Bu içinde bulunduğumuz borçluluk durumunda, kulüplerin kısa vadeli borçları ötelenecek. Daha önce biz benzerini yaptık. Ağustos ayında 380 milyon lirayı, iki banka ile kısa vadeli borçları tersine çevirdik. Döviz bazlı borçları da azaltarak daha rahat bir duruma geldik. Devlet bir öteleme yapmak istiyor. Biz devlete '10 yıl yapın, ilk 4 yılı ödemesiz olsun.' dedik."



Yapılandırma çalışmasının detaylarıyla ilgili kendilerine bir bilgi gelmediğini anlatan Mustafa Cengiz, "Bize henüz bir teklif yapılmış değil. Bütün dökümleri, nakit akış tablolarını verdik. Ülkemizin geçici de olsa ekonomik sıkıntılarının içinde, spor kulüplerine böyle bir desteğin gelmesi müthiş bir şey. Siyasi tepkiler oluyor. Bunu öldürmeye çalışıyorlar. 'Devlet bu yardımı yapmasın, Ziraat Bankası çiftçinin bankası, neden spor kulüplerine para veriyor?' diyorlar. Böyle bir şey yok. Amaç, borcu öteleme ve nefes alma. Önümüze gelince bakacağız. Asla Galatasaray'a zarar verecek, onu yük altına sokacak iş yapmayız." değerlendirmesinde bulundu.



Başkan Cengiz; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın futbolun yanı sıra olimpik branşlarda da faaliyet gösterdiğini hatırlatarak şöyle konuştu:



"Biz 3 büyük kulübü diğer Anadolu kulüplerinden ayıran, Cumhuriyet'ten bu yana amatör sporlarda, özellikle olimpik branşlara çok büyük destek vermesi. Bakanlıkların yapması gereken görevleri bünyesinde bulunduruyor. Bin 600 gence eğitim veriyoruz. Biz, bunun da baz alınmasını istedik. Sadece şirket değil, dernek tarafının da dikkate alınmasını istedik. Birçok tartışma oldu. Bazı hinlikler oluyor. Ancak Galatasaray, çalışmalar nezdinde profesyonel hem de siyaset nezdinde açık, şeffaf ve dürüst davranıyor."



Rakiplerine göre daha şeffaf olduklarını savunan Cengiz, "Bizim hesaplarımız meydanda. Aldığımız her futbolcunun kaç liraya mal olduğunu, her yıl ne ödeyeceğimizi Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildiriyoruz. Rakiplerimiz yapmıyor. Bu, bizim ne kadar açık ve şeffaf olduğumuzu gösterir. Rakip kulüpler içinde en iyi durumda olan biziz. Bunu da son 6 aylık raporlar net gösterdi." şeklinde görüş belirtti.



Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın mali raporlarla ilgili açıklamalarına tepki gösteren Cengiz, şu ifadeleri kullandı:



"Değerli bir eski başkanımız, bizim bilançoda cinlik yaptığımızı söylüyor. UEFA'dan gelecek yıl elde edilecek muhtemel gelirleri, bu yılın bilançosuna koyduğumuzu ve insanları aldattığımızı söylüyor. Çok üzüldüm. Söylediklerine inanamadım. Yani biz bilançolarda sahtekarlık yapmışız. Sadece içimizde değil, uluslararası şirketler tarafından denetleniyoruz. UEFA denetimindeyiz. İki defa denetleniyoruz. Geçmişte olan bir takım endişeler nedeniyle biri çok sıkı denetliyor. Bu denetlemelerden geçerek UEFA'dan geçerlilik belgesi aldık. Çalışmalarımızı mali olarak kanıtladık. İlk defa reel olarak 6 ayın sonunda net kara geçtik. Bu karlılık aslında UEFA'nın 2 milyon avroluk cezası olmasaydı yaklaşık 15 milyon lira olacaktı."



Yeni yetki tavsiyesine yanıt



Görüşlerin ardından yeniden söz alan Mustafa Cengiz, projenin detaylarının belli olmasından sonra olağanüstü genel kurula giderek yeni yetki alması tavsiyesiyle ilgili görüş bildirdi.



Kendilerine genel kurulun yetki verdiğini vurgulayan Cengiz, şöyle devam etti:



"Mahremiyet içinde olması gereken mali durumlar vardı. Hızlı hareket etmeliyiz. Bu ay sonuna kadar 6-7 milyon avro ödemem gerek. Yapmam gereken transferler var. Ben ölmüşüm... Devlet, 'al sana su, bu suyum bedelini de 10 sene sonra öde.' diyor. Ben 'Dur bekle. Genel kurul toplayayım.' dersem bana 'Git yoluna.' derler. Bizim bu yapılandırmaya girip, girmeyeceğimiz de meçhul. Bizim bu yapılandırmanın hangi bölümüne gireceğimiz de meçhul. Bizler, Abdurrahim Albayrak ile ciddi teminatlar verdik. Size yardım etmek isteyen devletin de iştahını kapatma tehlikeniz var. Ben hiçbir gelirimi alamıyorum. Hepsi rehin altında. Bütün yönetici arkadaşlarım biliyor. Ben bunda rahatlama görmezsem niye ötelendirmeye girmeyim ki, girmem."



"UEFA, bu desteği müthiş olumlu karşıladı"



Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, UEFA'nın borç yapılandırmasını olumlu karşıladığını bildirdi.



UEFA ile konuyu görüştüklerini anlatan Cengiz, "UEFA, borsaya kote ve Avrupa kupalarına katılma durumundaki 4 büyük kulüp ile görüştü. UEFA, bu desteği müthiş olumlu karşıladı. UEFA, bu nedenle çok önemli bir direktörünü Türkiye'ye atadı. Çalışmayı, siyasi bir baskı veya özerk yapıya müdahale değil, tam tersine futbolun gelişmesi için çok önemli bir katkı olarak gördü." değerlendirmesinde bulundu.



"Sosyal medyada nefret, kin, acımasız saldırı var"



Cengiz, sosyal medyada kendilerine yönelik nefret, kin ve acımasız saldırı olduğunu savundu.



Taraftarların Galatasaray için verdiği parayı iyi değerlendirmek için çalıştıklarını belirten Mustafa Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şu anda bizim en büyük derdimiz forvet. Bizim tek derdimiz forvet olsun. Şükretmek duygusu çok önemlidir. Diğer kulüplere göre çok iyi durumdayız. Avrupa'da ve dünyada çok saygın noktadayız. Bizim üzerimizde sosyal medyada öyle bir nefret, kin, acımasız saldırı var ki buna şaşırıyoruz. Nerede hata yaptık, diye şaşırıyoruz. Bizim için, 'muhasebeci alırdık' diyorlar. Oysa ben onun aldığı formanın, biletin parasının en doğru şekilde harcanmasının derdindeyim. Benim için hiç önemli değil. Bürokratım ve sorumluluğu size atmaktan da zevk alırım. Sonra da 'Ben demiştim.' derim. Ancak ben bundan zevk almam. Bir hata, yanlış varsa bunun ceremesini biz çekeriz. Sorumluluk yönetimdedir."



"Teknik heyet ile müthiş bir uyum içinde çalışıyoruz"



Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Cengiz, teknik ekiple uyum içinde çalıştıklarını aktardı.



Yönetim, teknik ekip ve profesyonellerin büyük bir çaba harcadığını belirten Cengiz, "Üst üste terslikler olabiliyor. İnsan, tavlada olduğu gibi hepyek atabiliyor. Buna ister beceriksizlik, ister basiretsizlik deyin fakat bütün yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve profesyoneller, ölümüne çalışıyor. Bundan emin olun. Teknik heyet ile müthiş bir uyum içinde çalışıyoruz. Hiçbir dedikoduya inanmayın. Her gün her saat beraberiz. Hiç kimse bizi bölmeye, çatıştırmaya çalışmasın. Taraftarımız da iyi niyetli. Bizi eleştirenlere de saygı duyuyorum. Dediklerini dinliyoruz. İnşallah Galatasaray, dünyanın tepesine olan şanlı yürüyüşüne devam edecektir." şeklinde konuştu.



Yönetim kuruluna tavsiye



Olağanüstü divan kurulu toplantısında, yönetim kuruluna tavsiye kararı alındı.



Toplantı sonunda yapılan oynamada, yönetim kuruluna, TFF ve TBB'nin borç yapılandırma projesinin detayları belli olduğunda, onay ve görüş almak için olağanüstü genel kurul toplaması tavsiyesinde bulunuldu.

